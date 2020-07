Presentada no Concello a II Bandeira de Traiñeiras ´Cidade de Narón´, evento deportivo enmarcado na LGT

O edil de Deportes, José Oreona Bra, o presidente do Club de Remo Narón, Martin Martínez Pérez, e o secretario do club, Borja Díaz Díaz, presentaron esta mañá no Concello a II Bandeira de Traiñeiras `Cidade de Narón´.

Na cita deportiva competirán 6 equipos de traiñeiras da Liga B: o equipo da traiñeira do Club de Remo de Narón, como anfitrións, e as de Chapela, Castropol, Perille, Cesantes e Puebla. A regata está prevista que dé comezo ás 17.00 horas do día 1 de agosto na enseada da Gándara e ten unha especial relevancia pola calidade de todos os equipos participantes que rivalizan deportivamente na consecución dos primeiros postos no pódium e polo grande interese que suscita a participación do equipo do Club de Remo naronés neste que é o seu primeiro ano nesta Liga Galega de Traiñeiras e que amosan unha grande ilusión por un proxecto deportivo que estiman xa a longo prazo.

Os representantes do Club de Remo Narón agradeceron o compromiso do Concello e o apoio recibido para poder organizar esta regata, imprescindible para participar na Liga Galega, posibilitando a realización desta actividade deportiva na que están a traballar con esforzo e moita ilusión.

O concelleiro de Deportes, José Oreona, expresou a satisfacción do Concello pola implicación de todo o equipo, deportistas, técnicos e directiva do Club de Remo Narón promovendo o deporte e hábitos saudables entre a cidadanía, con especial atención á mocidade e por levar o nome do Concello de Narón nesta andadura deportiva. Oreona animou á cidadanía de Narón e comarca a presenciar este evento deportivo que de seguro acadará grandes momentos.