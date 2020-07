El CD As Pontes y O Esteo firmaron un convenio de colaboración

La unión hace la fuerza y en As Pontes se ha dado un paso importante tras la firma de un convenio de colaboración entre el CD As Pontes, de fútbol, y O Esteo, de fútbol sala, en un acto celebrado este martes, en el salón de plenos del Concello de As Pontes.

Este convenio, según afirman fuentes municipales, será de ámbito deportivo, social y económico, el cual ya entra en vigor en esta nueva temporada 2020-2021, permitiendo a ambos clubes realizar un proyecto de futuro que pueda beneficiar a todos los niños y niñas de As Pontes.

Este trabajo conjunto entre CD As Pontes y O Esteo será el primer paso para que, a corto plazo, y si ambas entidades lo aprobasen, se pudiera llegar a la fusión definitiva para crear un gran club pontés.