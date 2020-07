El pleno del Concello de Ferrol da luz verde al convenio con la Autoridad Portuaria

El acuerdo entre el Concello de Ferrol y la Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao para la cesión de sus terrenos en A Malata y A Cabana al consistorio ha dado un paso importante este jueves, con la aprobación del mismo en el pleno ordinario de la corporación municipal, en una votación donde el gobierno municipal ha contado con el apoyo de los concejales del PP, mientras que Ferrol en Común y BNG han votado en contra.

En el debate de este punto en la sesión plenaria, el cual ha durado 1 hora y 22 minutos, la concejala de Promoción Económica, María Teresa Deus ha defendido este acuerdo, donde el Concello de Ferrol tendrá bajo su titularidad unos terrenos valorados en 13,4 millones de euros.

La primera de las críticas a este acuerdo ha llegado desde el BNG, donde su portavoz municipal, Iván Rivas, ha afirmado que en el convenio entre ambos organismos, que finalizó el pasado 12 de julio, había reciprocidad hasta el momento que la Autoridad Portuaria había construido el Puerto Exterior, porque, desde ese momento “fai efectiva a cláusula do convenio para cambiar os usos de este terreno, multiplicándoo por catro”, pero el canon de estos terrenos que tenía que pagar el Concello de Ferrol “multiplicábase por 120”, cuando “tiña que ser proporcional.”

Por su parte, el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez, ha criticado las formas del gobierno municipal a la hora de hacerles llegar este acuerdo al haberlos convocado a una junta de portavoces “tan so quince minutos antes da súa presentación en rolda de prensa”, además de no haberles remitido la documentación “ata o último momento”. En relación a este acuerdo, Jorge Suárez lo ha calificado como “chantaxe pura e dura” por parte del gobierno municipal y ha criticado la rapidez para que se firme la cesión de estos terrenos, y se ha preguntado si la Autoridad Portuaria “¿en caso de que non se firme, vai dar orde de derribar o Estadio de A Malata e todas as instalacións?”, algo que, a su juicio, “ocasionaría unha revolta popular contra a Autoridade Portuaria.”

En defensa de este acuerdo ha salido la portavoz municipal adjunta del PP, Martina Aneiros y ha mostrado su indignación con las palabras de Iván Rivas y Jorge Suárez, calificándolas de “manipulación de las versiones”, al mismo tiempo que ha recordado que estas conversaciones entre el Concello y la Autoridad Portuaria habían empezado en el mandato del popular José Manuel Rey Varela como alcalde, en el periodo entre 2011 y 2015 y ha criticado a Jorge Suárez que “no hiciera nada cuando tuvo la oportunidad de hacerlo y plantear una solución” en su periodo como alcalde entre 2015 y 2019. La solución que ha planteado el actual gobierno municipal “es bastante similar” a la que tenía el PP y ha querido quitarle hierro a una posible reclamación de los terrenos por parte de la Autoridad Portuaria “y sacar la pala” en el caso de que no se hubiera firmado este acuerdo.

La popular ha criticado también las palabras de Iván Rivas en relación con el convenio ya finalizado y ha recordado que las deudas contraídas entre la Autoridad Portuaria y el Concello de Ferrol se habían aclarado en un convenio firmado el 27 de diciembre del 2000, en aquel entonces por el alcalde nacionalista Xaime Bello, el cual, con el tiempo se ha descubierto que una de las cláusulas del convenio que presentaba un “error contable” en el momento que el Concello tenía que abonar el precio de estos terrenos, por lo que este desajuste que han criticado desde el BNG “se tiene que arreglar sí o sí”, pero este problema “es independiente al acuerdo actual.”

El portavoz municipal del PSOE, Julián Reina ha calificado este acuerdo como histórico y ha criticado la actitud de BNG y Ferrol en Común, y les ha pedido a ambos grupos municipales “que vaian a darlles explicacións aos veciños de A Cabana porqué no queren estos terreos”, como además de los “13,4 millones de euros de beneficio” para el Concello.

El alcalde de Ferrol, Ángel Mato, ha querido tomar la palabra solicitando a BNG y Ferrol en Común “falar con rigor” y ha defendido que el incremento del canon “é por lei”. Para llegar a este acuerdo con la Autoridad Portuaria, desde el gobierno municipal “traballouse ata o último segundo”, porque en el momento que el convenio ha expirado, y en virtud del artículo 100 de la Ley de Puertos “os terreos terían que pasar a propiedade de la Autoridade Portuaria”, ha afirmado, por lo que este debate le hacía “un fraco favor á cidade” al estar a “bofetóns cun debate existente desde fai décadas”, al mismo tiempo que ha defendido que este proceso se realiza “con absoluta legalidade”, contando con informes favorables de la secretaría e intervención municipal.

Aplazamiento de la moción sobre la retirada del busto de Juan Carlos I

Debido al largo debate plenario en este y en otros puntos del orden del día, en uno de los recesos de esta sesión, el alcalde de Ferrol ha acordado con los portavoces de los grupos municipales aplazar varias de las mociones para un pleno extraordinario que tendrá lugar el próximo 13 de agosto, en el cual se debatirá la moción presentada por Ferrol en Común solicitando la retirada del busto de Juan Carlos I de la fachada del Ayuntamiento, como así la medalla de oro de la ciudad.

Aprobación de subvenciones y contrataciones

En esta sesión plenaria, la corporación del Ayuntamiento de Ferrol también ha aprobado, entre otras cosas, el anexo de subvenciones nominativas de Normalización Lingüística, Cultura, Fiestas, Deportes y Educación en 2020, las bases reguladoras de la subvención de actividades de reactivación y promoción económica “Ferrol Cidade Viva”, la licitación del servicio de ayuda a domicilio en la modalidad de dependencia y la propuesta de aprobación de las bases de libre concurrencia en Deportes en 2020.