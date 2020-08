El Pantín Classic regresa a Valdoviño marcado por las medidas de prevención frente a la covid-19 pero manteniendo su esencia: el mejor surf

Será este un Pantín Classic diferente, con uso obligatorio de la mascarilla, aforo reducido y estrictos protocolos de seguridad. El que se mantendrá invariable será su esencia, el extraordinario espectáculo que nos brindarán los surferos sobre sus tablas en la fábrica de ollas, según nombre de la playa del Rodo. La competición deportiva llega a Pantín del 15 a 23 de agosto y tanto la organización como el Concello de Valdoviño llevan meses trabajando de la mano para conseguir su principal objetivo de cara a el 2020: cumplir la máxima de Pantín, destino seguro para el deporte y el turismo, y mantener un certamen enraizado en el municipio, con 32 años de historia.

Esta mañana a Casa da Cultura acogía la última reunión de trabajo entre el director y el coordinador del certamen, Marcos Rodríguez y Andrés Otero respectivamente, y el alcalde, Alberto González, y los concejales de Sanidad, Ana Belén Pérez; Deportes, Sergio Saavedra; Servicios, Benito Vega, y de Obras, Germán Gómez. Junto a ellos, participaban también representantes de la Clínica San Lorenzo, implicada en la elaboración de los protocolos de actuación de prevención frente a la COVID-19. En la misma, abordaban las medidas en materia de seguridad, así como el plan de autoprotección, ajustado a la normativa requerida por la Consellería de Sanidade y exigida por el Concello.

Explicaban que en esta edición el aforo se reducirá al máximo, estableciendo un férreo sistema de control de los accesos. Así, cada persona que desee tomar parte en el evento deberá registrarse previamente cubriendo un sencillo formulario en la página web del Pantín Classic (www.classicsurfpro.com). El usuario recibirá un código QR que deberá presentar en el móvil -o impreso-, vigente para todos los días de celebración siempre y cuando el aforo no esté completo. De este modo, la organización podrá saber en todo momento número e identidad, tiempo de permanencia y accesos de cada asistente al Pantín. Unos datos que se darán traslado también a las autoridades sanitarias. Así, este sistema estará operativo a partir de mañana miércoles en la citada plataforma web.

En esta línea, cada espacio interior contará con su limitación de aforo, uso obligatorio de la mascarilla y medios de desinfección.

Además, en todo momento la organización informará a través de megafonía de las normas de uso y protocolos de actuación, y esas líneas de intervención podrán consultarse en la página web www.classicsurfpro.com.

El dispositivo de seguridad contará con la participación de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil y, en esta edición, la organización limitará los horarios del evento, concluyendo cada jornada con el cierre de la competición, no más allá de las 21:30 h. De este modo, no habrá conciertos ni acciones nocturnas que puedan invitar a la gente a bajar la guardia frente al COVID-19 y sin desviar la atención de la esencia del evento deportivo.

Respeto al estacionamiento, y con el objeto de compensar las plazas que ocupará el espacio del evento, se habilitarán tres puntos en terrenos cedidos por vecinos y vecinas de Pantín. Un gesto que organización y Concello quisieron agradecer y poner en valor. En todo caso, este año en la playa de Pantín, y en el marco del plan municipal de prevención frente al COVID-19, no se restó ni una sola plaza de estacionamiento, con el que se considera que este no será un problema. Además, tras las gestiones realizadas por la Administración local ante la Xunta, la empresa concesionaria del servicio de transporte público Monbús activaba una línea a la playa del Rodo, que se prevé favorezca los desplazamientos sin recurrir al vehículo particular.

Por último, organización y Concello insistieron en el cumplimiento estricto de los protocolos de prevención y también hicieron una llamada a la responsabilidad individual para seguirlos y, así, aunando esfuerzos, disfrutar con seguridad del Pantín Classic un año más.