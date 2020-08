El Grupo Popular insta a Mato a aclarar si va a ser cómplice «del atraco de Pedro Sánchez a los ferrolanos»

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Martina Aneiros Barros, pide al alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que se posicione sobre el acuerdo alcanzado este lunes entre el Gobierno central y la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), que permitirá que el gobierno de Pedro Sánchez pueda hacerse con los ahorros de las administraciones locales.

Este acuerdo contó con 12 votos favorables del PSOE y 12 votos en contra, 10 de ellos del PP, y salió adelante por el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero. “Estamos de nuevo ante un pacto a la desesperada del PSOE, que en vez de intentar ayudar a los concellos que más han sufrido las consecuencias de la pandemia los castiga quedándose con sus ahorros”, afirmó.

«Desde el Grupo Popular consideramos que es un atraco en toda regla, tras años de ahorro ahora vemos que debemos entregar nuestro remanente al Gobierno central. Pedro Sánchez pretende quedarse con el dinero de los ferrolanos y devolverlo dentro de diez años. Una propuesta con la que no estamos de acuerdo ya que solo beneficia al gobierno de Sánchez e impediría acometer en Ferrol inversiones necesarias. Esto es una muestra más de la mala gestión socialista con dinero público, en vez de buscar nuevas fórmulas de financiamiento y de mejorar sus negociaciones en Europa castiga a los municipios» señala Martina Aneiros.

Ferrol tiene un millón de superávit

«El Concello de Ferrol tiene un millón de euros de superávit que ahora Sánchez quiere apropiarse y no sabemos si lo hará o no con el beneplácito del alcalde socialista Ángel Mato», manifestó la popular. «Nuestra propuesta es que todos estos millones se inviertan inmediatamente en Ferrol, mejorando e incrementando las políticas sociales, cubriendo las necesidades del día a día como el mantenimiento de viales, jardines y zonas verdes, el mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos como las instalaciones deportivas… y no que vayan a parar a las arcas de Sánchez».

«Pedimos a Ángel Mato que anteponga los intereses de los ferrolanos por encima de los intereses de su partido y por eso esperamos que rechace este acuerdo de Sánchez y Caballero que solo pretende confiscar los ahorros de los vecinos de Ferrol conseguidos durante todos estos años«, concluyó la portavoz adjunta Martina Aneiros.