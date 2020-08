El PP lamenta que la «incapacidad» de Mato deje a Ferrol «otro año más sin presupuestos»

La portavoz adjunta del Grupo Municipal Popular, Martina Aneiros Barros, criticó que «tengamos que enterarnos por la prensa que el gobierno de Ángel Mato renuncia un año más a elaborar el presupuesto«, el documento más importante de cualquier administración. “Ferrol, desde que Mato es alcalde, ya ha perdido dos presupuestos, en 2019 y ahora 2020”, advirtió, con las consecuencias que esto tiene para la ciudad.

La portavoz afirmaba que «estamos cansados de la excusa de mal pagador de Ángel Mato, utiliza la pandemia para decir que no puede hacer nada«. “La covid-19 no puede ser excusa para que Ferrol no tenga presupuesto, el 1 de enero ya tenía que haber entrado en vigor el nuevo documento y lo único que está haciendo este gobierno socialista es encadenar prórrogas del documento presupuestario para ocultar su incompetencia«.

“Llevamos un año perdido, padeciendo una mala gestión, la falta de proyecto de ciudad y sin presupuesto lo que implica que de nuevo tendremos servicios sin contrato”, insistió la popular.

A estas alturas «ya podemos decir que Ángel Mato es una mala copia de Jorge Suárez, sigue su mismo modelo de prorrogar los presupuestos y dejarlos para el siguiente año«. “Mato está haciendo bueno a Suárez, en un año cero gestión y así está la ciudad en un estado más deplorable debido a la falta de mantenimiento, conservación e inversiones”.

Desde el Grupo Popular, el grupo mayoritario de la corporación, «lamentamos el desprecio de Ángel Mato por Ferrol, un alcalde al que le preocupa su ciudad dejaría elaborado un presupuesto antes de irse de vacaciones”, concluyó la portavoz adjunta del Grupo Popular, Martina Aneiros.