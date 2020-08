Ferrol en Común critica el «proyecto» del gobierno local sobre el aparcamiento disuasorio de Canido

Ferrol en Común mediante un comunicado «quiere mostrar su total desagrado por la gestión que está llevando a cabo el gobierno local en relación al aparcamiento disuasorio de Canido. Esta parcela de 3.549 metros cuadrados que va a albergar mas de 160 plazas de aparcamiento no puede convertirse en una explanada de hormigón sin ningún valor estético para el barrio».

El proyecto inicial, el aprobado por Ferrol en Común, y también por el Pleno de la

Corporación el pasado mes de octubre a través de una moción presentada por este

grupo municipal para recuperarlo y que fue votada a favor, presentaba un espacio

respetuoso con el entorno en el que se encuentra el aparcamiento, con zonas verdes y árboles que suavizan la imagen de una parcela que tiene como fin principal el

estacionamiento de vehículos pero sin que suponga un afeamiento de la zona.

Según FeC «Este proyecto inicial, que incluía los citados elementos amables con la imagen del barrio, contó siempre con el apoyo del vecindario, de la Asociación de Vecinos y de la Interbarrial.

Fue una decisión consensuada con los grupos de representación del barrio pues son a los que les afecta directamente, y precisamente, uno de los puntos clave de este proyecto era que no había supuesto un maltrato paisajístico que habría roto con la estética de un barrio verde como es Canido».

Modificar el proyecto sin consensuarlo con nadie





«Ya conocemos la posición del gobierno de Ángel Mato respecto a este aparcamiento,

sabíamos que no entraba dentro de sus planes, pero eso no le de la derecho a modificarlo a su antojo, sin consensuarlo con nadie y además convertirlo en una

parcela cementada como si no tuviera ningún respeto por el barrio y valiera cualquier cosa. Esperamos que esta no sea su idea de ciudad.

No podemos más que mostrar nuestro rechazo a esta nueva propuesta de canibalismo urbanístico y deslealtad cara un proyecto consensuado y apoyado por el vecindario que ven como el gobierno de esta ciudad no muestra respeto ninguno por los acuerdos tomados en conjunto y el trabajo realizado con anterioridad».