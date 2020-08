Eventos para este miércoles, día 12 de agosto

—-Quedan 141 días para finalizar el año.

—-Día Internacional de la Juventud.

—-La Iglesia celebra la festividad de los Santos Macario, Julián, Aniceto y Quiriaco y Santa Hilaria.

––Tal día como hoy nació en Ferrol Manuel Carballo Goyos. Cruz Laureada de primera clase

CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE DE GALICIA

–La unidad móvil del Centro de Transfusión de Sangre, de Galicia, se encuentra hoy en Cedeira, en la plaza de Galicia (parada del bus). De 10.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

EL TIEMPO

-Para este miércoles se prevé un día lluvioso, con una temperatura máxima de 20 grados y mínima de 17. Lluvia 90%.

EN LO POLÏTICO

-Este mércores cando se cumpren 45 anos da morte de Moncho Reboiras a UPG organiza una serie de actos, ademais da ofrenda floral ante o portal do número 27 da Rúa da Terra.

Ás 17.00 h. Estrea do documental «Reboiras. Acción e Corazón» no Cinema Duplex, Travesía Moreno, 3.

Ás 19:30 h. Intervencións Políticas no Cantón. Participan Iria Carreira, Secretariado da UMG e Deputada no Parlamento Galego; Ramón Fernández Alfonzo «Mon«, Deputado no Parlamento Galego; e Néstor Rego, Secretario Xeral da UPG e Deputado no Congreso.

Contarase coa actuación musical de Oscar Fojo.

VISITA A LA ERMITA DE CHAMORRO

-Se podrá visitar la ermita en horario ininterrumpido de 12.00 a 19.00 horas.

El aforo está controlado para que no permanezcan en el templo más de 15 personas a la vez. Los fieles deberán guardar la distancia de 2 metros y utilizar mascarillas.

EXPOSICIONES

–En el Café Sevilla, en la calle Galiano, exposición del pintor Drafate Youness, a base de cuadros de pequeño tamaño y sobre temas de la figura humana.

–En el café ZUCRE, en la calle Magdalena, exposición de cuadros de pequeño tamaño a cargo de Soralla García Riveiros.

–En el Casino Ferrolano reapertura de la exposición solidaria hasta el 1 de octubre. De 9.00 a 13.00 h. y de 17.30 a 19.30 horas.

—-La sala de exposiciones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao acoge la muestra Ferrol Cinético-Temático del pintor Francisco Pérez Alonso. Un conjunto de obras que representan los lugares más emblemáticos de la ciudad ferrolana, como el castillo de San Felipe o la Puerta de Bazán.

Todas las piezas de esta exposición están realizadas bajo la técnica de pintura cinética-temática. Esta corriente artística está basada en la estética del movimiento y consiste en crear obras que parezcan que lo tengan. Este efecto visual se consigue con dibujos lineales de medidas muy precisas. A esta técnica de arte cinético el pintor Pérez Alonso le añade un tema, impulsando así una nueva corriente pictórica. Ferrol Cinético-Temático está dividida en dos salas. En la principal los visitantes podrán disfrutar de las representaciones de veinte monumentos de Ferrol y, en la segunda, se expondrán otros ejemplos de cuadros con movimiento.

Se podrá visitar hasta el 23 de agosto, en horario de 12:30 a 14:00 y de 19:00 a 21:00 horas.

–EN FENE.- En la Casa da Cultura de Fene exposición del XVI Premio Isaac Díaz Pardo de Artes Plásticas, promovido por la Diputación de A Coruña. La muestra incluye las piezas del artista ganador del certamen en esta edición, Mauro Trastoy, y de otros once creadores seleccionados por el jurado. Así, se muestran obras de Carlos Maciá, Marcos Costa Moreira, Mikel Vergara, José Luís Seara, Verónica Moar, Joan Morera, Pablo Barreiro o Tatiana Medal. También se ofrecen obras de Jacobo Bugarín, Manuel Lareo, Cillas Rodríguez, María Meseguer, Rosana Calvo, Edu Fernández, Berio Molina, Andrés Gabarres, Nuria Lago, María José Santiso y Mar Caldas. Permanecerá abierta al público hasta el día 28 de agosto. El horario de visitas es de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 horas.

MUSEOS DE FERROL Y COMARCA

–Museo Naval de la Armada de Ferrol. El horario de apertura es el habitual: De martes a viernes, de 9:30 a 13:30 horas. Sábados, domingos y festivos, de 10:30 a 13:30 horas.

–La Fundación Exponav reabrió el Museo de la Construcción Naval con el horario habitual de verano. Estará abierto a diario desde las 10.00 a las 20.00 horas, salvo los lunes, que permanecerá cerrado de dos a cuatro de la tarde.

Hasta el próximo día 10 de octubre se podrá visitar la exposición permanente sobre ingeniería naval, organizada de manera conjunta por la Armada, por medio de su Cuerpo de Ingenieros, y la Asociación de Ingenieros Navales de España.

–Museo de la Semana Santa de Ferrol, en la Cuesta de Mella, reabre sus puertas, con su horario habitual de martes a domingo, de 11.30 a 13.30 horas.

–Museo de Historia Natural en la plaza de Canido. La exposición de fauna y flora se puede visitar en horario de 10.00 a 12.00 y de 17.00 a 19.00, de lunes a sábado, y de 10.30 a 13.00, domingos y festivos.

–VALDOVIÑO-(Casa da Cultura)-El Océano Surf Museopresenta «ONDAS», una exposición del fotógrafo gallego José Dopico que tiene como protagonista el surf, el océano y todo lo que gira alrededor de él. Se inaugura en la sala de exposiciones temporales hoy sábado y podrá visitarse hasta el día 28 de este mes de miércoles a domingo de 10 a 14 horas y martes, viernes, sábado y domingo de 17 a 19,30 horas. Los lunes la exposición permanecerá cerrada al público.

EN CARIÑO

XLII Mostra de Teatro Galego

-A las 12 horas en el Auditorio Municipal será el turno para Excéntricas con ‘Cartoons’.

El aforo es limitado y las entradas se podrán adquirir en el propio Auditorio.