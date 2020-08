La gran cantidad de agua caída en la zona norte ocasionó diversas inundaciones y daños

Tal y como estaba previsto y como informó MeteoGalicia (Galicia Ártabra se hizo eco de la noticia) la alerta naranja sobre la zona norte desde últimas horas de la tarde-noche del martes a la mañana de este miércoles fue toda una realidad.

Una buena cantidad de lluvia se dejó caer por estos lares registrándose hasta las 11.00 horas de este miércoles precipitaciones en Ferrol de 74 litros por metro cuadrado y en Narón de 82 litros por metro cuadrado.

La gran cantidad de lluvia afectó a la plaza de Armas, recientemente remodelada, concretamente a la zona de tierra en donde el agua arrastró la arena y formó una serie de surcos. En las redes sociales aparecen numerosas críticas a la situación planteada y la pregunta clave es «esto ocurrió un día de verano, ¿y en invierno que ocurrirá?»

En Ferrol una intensa labor de los Bomberos. Se cerró al tráfico el túnel de la Plaza de España tanto en las entradas de la avenida do Rei como en la de la carretera de Castilla; inundaciones en zona baja de la plaza de Galicia (entrada Arsenal y Museos Exponav y Naval), en la avenida de Nicasio Pérez con La trinchera (rotonda de Alcampo), en la entrada a La Trinchera desde As Pías (en dirección Alcampo), en la zona de entrada a la Escuela de especialidades de la Armada «Antonio de Escaño), en la carretera de San Pedro a la altura del cruce con la de Santa Marina y zona del Cuartel de la Policía local (sale agua de las arquetas), bolsas de agua en la autopista desde Vilar do Colo al puerto, y en la zona del Montón (avenida del Mar).

Asimismo los bomberos tuvieron que actuar en los tejados de varias viviendas,entre ellas en las de Recimil. y una inundación en un comercio en la calle Real.

También han tenido que intervenir para retirar un árbol caído en la carretera a la Cetárea, han explicado fuentes de los bomberos de la ciudad, que han explicado que continúan con salidas para atender las incidencias.

En Narón, una inundación en la calle Ares y en la rotonda de la FE-11 (zona de La Trinchera.

En Fene el agua provocó el hundimiento de un tramo de la carretera de la playa de Almieiras, en Limodre, justo en el centro de la carretera por donde se encuentra la canalización del alcantarillado; así como se registró la inundación de un garaje en la Rúa dos Muiños, e inundación en un camino de Maniños

En Valdoviño, caída de un árbol y de un muro en el lugar de A Pichoca.

En cuanto a los vientos, han soplado con fuerza de más de 50 kilómetros por hora en Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña), donde se han alcanzado los 50,3.