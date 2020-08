Marc García fue presentado oficialmente en Ferrín Seguros como portero de O Parrulo Ferrol

Este viernes ha sido un día especial para Marc García, con su presentación oficial como nuevo portero de O Parrulo Ferrol, celebrada en las instalaciones de Ferrín Seguros, acompañado por su administrador, Alfonso Junquera; por el secretario de O Parrulo Ferrol; José Naveira y por el responsable comercial de O Parrulo Ferrol, Chema Ramos.

Marc García confesaba al inicio de su intervención que es “un sueño estar en la mejor liga del mundo” y mostraba sus ganas por “empezar a competir”, en una categoría donde “la exigencia es mayor”, teniendo en cuenta que los jugadores han estado parados los últimos cinco meses “y nos estamos acostumbrando a volver a entrenar fuerte” y, en su caso, con jugadores “de más calidad.”

En estos primeros días de pretemporada, el portero del equipo ferrolano ya ha podido conocer el vestuario, definiendo a Adri como “un crack” o a Miguel “como un diez”, además de un cuerpo técnico formado por “personas muy cercanas y que ayudan mucho en el día a día.”

Debido a la covid-19, este inicio de pretemporada es diferente a lo habitual y Marc García reconocía que “es complicado entrenar así”, con la incertidumbre de “el no saber cuándo se empezará a jugar”, por lo que una de las claves durante este tiempo de espera será “que la motivación no decaiga”, pero, de momento, hasta que la situación se clarifique a la espera del protocolo sanitario de la RFEF “seguiremos entrenando”, aunque esperaba que la Primera División empezase “pudiéndose jugar antes amistosos”, pero en caso de que no se pueda “habrá que adaptarse.”

Marc García también respondía a la pregunta de cómo se definía y lo hacía con un “soy un chico joven, alto y bajo palos tengo buenas cualidades” y reconocía que tenía que “mejorar muchas cosas, como los pies”, afirmando que “para eso estoy aquí, para poder entrenar fuerte y aprender.”

José Naveira: “La incorporación de Marc García demuestra que O Parrulo Ferrol siempre se reinventa”

El secretario de O Parrulo Ferrol, José Naveira, ha afirmado que la llegada de Marc García a la entidad se produce porque “el director deportivo creyó en él desde el primer momento” y ha destacado sus logros conseguidos en la pasada temporada por el portero, tras ascender a Primera División con el Real Betis, además de clasificarse para la final a cuatro de la Copa del Rey.

José Naveira espera que Marc García pueda “luchar por el puesto en la portería, con muchas ganas”, además de creer que el meta “juega bastante bien con los pies”.

La incorporación de Marc García supone continuar con la filosofía de O Parrulo Ferrol en cada temporada donde, a pesar de la salida de varios jugadores, el club “siempre se reinventa.”

El secretario no ocultaba su preocupación por la situación actual de la Primera División “en un problemón para todos los clubes”, los cuales tuvieron que empezar sus entrenamientos pensando en el inicio en el 5 de septiembre “y hacerlo sin una defensa jurídica”, porque en la actualidad “no se sabe cuándo se va a empezar”, reconociendo que todos los clubes “tenemos miedo a esta situación”, haciendo referencia a que varios de ellos “ya han parado de entrenar y otros están pensando hacer lo mismo.”

En otro orden de cosas, José Naveira también ha querido agradecer a Ferrín Seguros su apoyo, porque gracias al apoyo empresarial de Ferrol y su comarca “siempre nos podemos reinventar y sin su apoyo esto sería imposible.”

Alfonso Junquera: “Hay que esperar y ayudar al equipo”

El administrador de Ferrín Seguros, Alfonso Junquera, reconocía que la pasada temporada de O Parrulo Ferrol “fue muy buena”, aunque con el “chasco” de quedarse sin poder ver la recta final de la competición.

Al mismo tiempo se sumaba a las palabras de José Naveira reclamando que “hay que tener medidas de seguridad y control” para poder afrontar la competición y mientras eso no suceda “hay que esperar y ayudar al equipo.”

En esta nueva temporada, Alfonso Junquera, reconocía que hay que “apoyar al equipo”, como también deseaba “poder ver los partidos y estar con los jugadores.”