PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE VERANO DE FERROL 2020

La programación de las fiestas de verano en el concello de Ferrol incluye 29 actividades, dentro de las que hay música, cine, títeres, clown, teatro, magia.

El viernes 21 actuará Uxía, la gran dama de la canción gallega, que ofrecerá el concierto inaugural de las fiestas en la plaza de Armas, con la colaboración de Manolo Bacalhao. En paralelo, en el Mercado Municipal de Caranza, actuación de Son de Camagüey, una formación de nueve virtuosos de la música latina que interpretarán grandes clásicos de aquel repertorio.

El sábado 22 la programación comenzará a mediodía con animación musical de calle a cargo de la batukada Discalz@ s, de Cedeira, y proseguirá por la tarde con la actuación del Mago Paco, en el parque Reina Sofía. Por la noche, de nuevo dos conciertos simultáneos. Por una parte, en la plaza de Armas, Red House, una de las principales bandas de blues de la Península, capitaneada por Francisco Simón. Mientras, en Caranza, concierto del grupo ferrolano de folk Lenda Ártabra.

El domingo 23 habrá música matutina por las calles de la ciudad a cargo de la Fanfarria Taquikardia, y ya por la tarde se podrá disfrutar de los títeres de Teatro Arbolé, que interpretarán la pieza «Títeres de cachiporra». Este espectáculo forma parte del festival Entes Animados, que coordina Plamen Dipchikov. Y a la noche, concierto en la plaza de Armas de Najla Shami, con su particular fusión de música árabe y gallega, con trazas de jazz.

El lunes 24 estará dedicado a las rondallas de Ferrol, si bien previamente habrá un espectáculo de clown de la mano de los ferrolterranos Picompé.

El martes 25, miércoles 26 y jueves 27, el parque Reina Sofía acogerá cine infantil y familiar, con la proyección de las películas «Mía y el león blanco», «Mi vecino Totoro» y «As vacacións do señor Hulot», una exquisita selección a cargo de los cines Dúplex.

La noche del martes 25 también tendrá sabor local, con un concierto del dúo de acordeonistas de Canido Caamaño– Ameixeiras, acompañadas del profesor Joaquín Enríquez y de la eurovisiva Laura Pérez.

En la noche del miércoles 26 habrá una velada dedicada a las variedades, con la presencia de la cabaretera Bea García, las versiones de clásicos del rock de Hilda Rock y Álvaro Lamas, y la ironía de las letras de Auténticos Farsantes.

En la noche del jueves 27 toca uno de los platos fuertes de las fiestas, con la visita de Sara Correia, uno de los mayores talentos emergentes del fado contemporáneo.

La noche del viernes 28 será el turno del pop energético de Familia Caamagno, y horas antes, del espectáculo de clown Crunch, de la compañía Muu.

El último sábado 29, por la mañana llegará el último espectáculo infantil de Mamá Cabra, que lleva por título «A fraga do meu avó» y que supondrá su estreno en Ferrolterra.

Poco después, también durante la mañana, la Banda de Gaitas del Toxos e Froles llevará a cabo un pasarrúas. Cerrará el día un concierto de homenaje a los servicios públicos y privados que lucharon contra la pandemia de la Covid-19.

En paralelo, el propio sábado 29 así como el domingo 30 de agosto, las personas amantes de la historia podrán asistir a las diferentes actividades que se organizan en conmemoración de la Batalla de Brión, y que incluyen visitas teatralizadas, buscas del tesoro y representaciones teatrales en el Castillo de San Felipe.

El domingo 30 por la mañana habrá de nuevo animación musical de calle, en esta ocasión a cargo de la batukada Kilomberos de Monte Alto, y por la tarde se representará la obra de títeres «Cristóbal Purchinela», de la compañía castellano–leonesa Alauda Teatro. Ya por la noche, se podrá escuchar la elegante voz de la cantante madrileña ELE.

Finalmente el lunes 31 se contará con una representación de la pieza «OhOlimpiadas!», de la compañía Sincronacidas. Esta obra fue galardonada con el Premio al Mejor Espectáculo de Rúa FETÉN 2019.

Y por la noche, concierto de folk a cargo de una de las formaciones estelares del país y bien conocidos del público ferrolano: Xabier Díaz y las Adufeiras de Salitre.

La programación de las fiestas de verano en el concello de Ferrol incluye 29 actividades, dentro de las que hay música, cine, títeres, clown, teatro, magia.

El viernes 21 actuará Uxía, la gran dama de la canción gallega, que ofrecerá el concierto inaugural de las fiestas en la plaza de Armas, con la colaboración de Manolo Bacalhao. En paralelo, en el Mercado Municipal de Caranza, actuación de Son de Camagüey, una formación de nueve virtuosos de la música latina que interpretarán grandes clásicos de aquel repertorio.

El sábado 22 la programación comenzará a mediodía con animación musical de calle a cargo de la batukada Discalz@ s, de Cedeira, y proseguirá por la tarde con la actuación del Mago Paco, en el parque Reina Sofía. Por la noche, de nuevo dos conciertos simultáneos. Por una parte, en la plaza de Armas, Red House, una de las principales bandas de blues de la Península, capitaneada por Francisco Simón. Mientras, en Caranza, concierto del grupo ferrolano de folk Lenda Ártabra.

El domingo 23 habrá música matutina por las calles de la ciudad a cargo de la Fanfarria Taquikardia, y ya por la tarde se podrá disfrutar de los títeres de Teatro Arbolé, que interpretarán la pieza «Títeres de cachiporra». Este espectáculo forma parte del festival Entes Animados, que coordina Plamen Dipchikov. Y a la noche, concierto en la plaza de Armas de Najla Shami, con su particular fusión de música árabe y gallega, con trazas de jazz.

El lunes 24 estará dedicado a las rondallas de Ferrol, si bien previamente habrá un espectáculo de clown de la mano de los ferrolterranos Picompé.

El martes 56, miércoles 26 y jueves 27, el parque Reina Sofía acogerá cine infantil y familiar, con la proyección de las películas «Mía y el león blanco», «Mi vecino Totoro» y «As vacacións do señor Hulot», una exquisita selección a cargo de los cines Dúplex.

La noche del martes 25 también tendrá sabor local, con un concierto del dúo de acordeonistas de Canido Caamaño– Ameixeiras, acompañadas del profesor Joaquín Enríquez y de la eurovisiva Laura Pérez.

En la noche del miércoles 26 habrá una velada dedicada a las variedades, con la presencia de la cabaretera Bea García, las versiones de clásicos del rock de Hilda Rock y Álvaro Lamas, y la ironía de las letras de Auténticos Farsantes.

En la noche del jueves 27 toca uno de los platos fuertes de las fiestas, con la visita de Sara Correia, uno de los mayores talentos emergentes del fado contemporáneo.

La noche del viernes 28 será el turno del pop energético de Familia Caamagno, y horas antes, del espectáculo de clown Crunch, de la compañía Muu.

El último sábado 29, por la mañana llegará el último espectáculo infantil de Mamá Cabra, que lleva por título «A fraga do meu avó» y que supondrá su estreno en Ferrolterra.

Poco después, también durante la mañana, la Banda de Gaitas del Toxos e Froles llevará a cabo un pasarrúas. Cerrará el día un concierto de homenaje a los servicios públicos y privados que lucharon contra la pandemia de la Covid-19.

En paralelo, el propio sábado 29 así como el domingo 30 de agosto, las personas amantes de la historia podrán asistir a las diferentes actividades que se organizan en conmemoración de la Batalla de Brión, y que incluyen visitas teatralizadas, buscas del tesoro y representaciones teatrales en el Castillo de San Felipe.

El domingo 30 por la mañana habrá de nuevo animación musical de calle, en esta ocasión a cargo de la batukada Kilomberos de Monte Alto, y por la tarde se representará la obra de títeres «Cristóbal Purchinela», de la compañía castellano–leonesa Alauda Teatro. Ya por la noche, se podrá escuchar la elegante voz de la cantante madrileña ELE.

Finalmente el lunes 31 se contará con una representación de la pieza OhOlimpiadas!, de la compañía Sincronacidas. Esta obra fue galardonada con el Premio al Mejor Espectáculo de Rúa FETÉN 2019.

Y por la noche, concierto de folk a cargo de una de las formaciones estelares del país y bien conocidos del público ferrolano: Xabier Díaz y las Adufeiras de Salitre.