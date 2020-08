En Narón, corte ao tráfico rodado do Camiño do Lodairo e a rúa Bergantiños a partir deste xoves

O edil de Seguridade Cidadá do Concello de Narón, Román Romero, anunciou o corte ao tráfico rodado, a partir deste xoves ás 8.00 horas, do Camiño do Lodairo e da rúa Bergantiños.

A medida responde, tal e como explicou, ao avance na execución dos traballos de reforzo da rede de saneamento nun tramo da estrada de Castela, concretamente o comprendido entre o Camiño do Pino e o parque de Freixeiro.

Romero indicou que a previsión da empresa que realiza as obras é reabrir de novo ao tráfico rodado a última hora deste xoves o Camiño do Lodairo, se ben a rúa Bergantiños permanecerá cortada unha semana, debido ás actuacións que se levarán a cabo.

O edil naronés solicitou de antemán desculpas polas molestias que poida ocasionar esta medida, necesaria para poder executar uns traballos moi necesarios na zona.