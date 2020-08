Óscar Vigo no continuará como entrenador de O Esteo

Se acabó la etapa del entrenador naronés Óscar Vigo al frente de O Esteo, tal y como se ha confirmado el propio técnico en la tarde de este viernes.

El entrenador ha reconocido que estas dos temporadas en la entidad de As Pontes le han hecho “crecer como entrenador y a nivel personal”, como también muestra su agradecimiento a la afición “que desde el primer momento me mostró cariño y respeto por mi trabajo”, además de mostrar su admiración y agradecimiento a sus compañeros de cuerpo técnico y a los jugadores “que he tenido el honor de dirigir” destacando que su “responsabilidad y predisposición al trabajo nos llevó a conseguir los dos mejores años deportivos de la historia de la entidad.”

Óscar Vigo recordaba que en la primera temporada ocuparon la quinta posición batieron el record de puntos en la Segunda División “B”, además de clasificarse para la Copa del Rey por primera vez en la historia, mientras que en esta última temporada ocuparon el 4º puesto en el momento de la suspensión de la competición por la covid-19, quedándose a siete puntos de igualar el record a falta de siete jornadas. Este cuarto puesto les clasificaba por primera vez para la fase de ascenso a Segunda División, pero el club tuvo que tomar la decisión de renunciar a disputarla.

El técnico desea que los próximos proyectos deportivos de la entidad “tengan la mejor de las suertes y superen los registros de las próximas temporadas”, afirmando que se alegrará de los futuros éxitos porque desde hoy será “un seguidor del club al que tuve el honor de dirigir.”