Ferrol en Común lamenta la inexistencia de la concejalía de Mujer e Igualdad

El feminismo «debe estar presente en todas y cada una de las administraciones, velando por una igualdad real tanto dentro como había sido, persiguiendo a través de sus acciones una sociedad cada vez mas igualitaria«, afirman desde Ferrol en Común. Por esto «es tan esencial el trabajo desde una concejalía de Mujer e Igualdad, donde deben abordarse las políticas feministas sin pausa y sin banalidad, porque es nuestra lucha llevada a las instituciones«.

Pero en Ferrol «no tenemos la suerte de contar con un gobierno que piense como nosotros, mas bien tenemos un que relega a la concejalía de Mujer e Igualdad a una área menor, sin darle la mas mínima importancia a que por ejemplo este año 2020 sea el primero en el que no se lleven a cabo los campamentos Peque-educa para la conciliación familiar, renunciando incluso a una subvención para su puesta en marcha. Así como tampoco se ponen rojos viendo como la Casa da Muller lleva cerrada meses y meses sin dar atención presencial cuando no existen motivos técnicos ni de seguridad para no hacerlo«, afirman desde Ferrol en Común.

Desde Ferrol en Común creen que el gobierno actual «se olvidó de la existencia de esta concejalía y de la importancia de la misma«. Desde que gobiernan, «no hubo programación de actividades en la Casa da Muller como se venía haciendo año tras año, no se convoca ningún tipo de subvención para proyectos que fomenten la igualdad como se hacía con anterioridad, no se llevan a cabo cursos ni talleres de ningún tipo… desde el 15 de junio de 2019, fecha de la toma de posesión del nuevo gobierno, podría decirse que esta concejalía es inexistente«. Ya no piden «nuevas ideas pero y que ni tan siquiera se le dio continuidad a proyectos como la revista Machina o la celebración del Día del orgullo LGTBI, que venía cogiendo auge en los últimos años«.

FeC considera «intolerable» que una concejalía de esta índole se limite a hacer una campaña al año y celebrar la Gala de la Mujer. La covid-19 «no puede servir de excusa para una inactividad permanente que llevamos sufriendo mas de un año, antes de la pandemia y después de la pandemia, pues no se espera me las movimiento del que hay ahora, ninguno. Mientras, en otras ciudades como A Coruña, Santiago, Vigo… gobernadas también por el PSOE la actividad de la concejalía de Igualdad se retomó adaptándose las circunstancias actuales y a los protocolos establecidos, pero sin quedar estancada y paralizada como ocurre en Ferrol«.

Ferrol en Común, se encuentra «total y absolutamente decepcionado por la gestión de este gobierno llamado progresista, que en cuanto tiene la oportunidad muestra unos valores que no son propios de ese adjetivo como el hecho de querer dejar sin subvenciones nominativas a los clubes deportivos femeninos«.

La formación no entiende esta actitud ni mucho menos la comparten, pues desde Ferrol en Común siempre «intentamos trabajar activamente en pro de la igualdad. Somos conscientes de que el tiempo que estamos viviendo es complicado, pero por eso hay que trabajar mas que nunca y reinventarse para poder adaptar la administración a la nueva realidad; pero también somos conscientes de que este vacío no es nuevo en la concejalía, existe desde que Ángel Mato tomó el bastón de mando«. Lamentan profundamente que el gobierno local «no valore lo necesario que es trabajar desde, para y por la igualdad desde la corporación y esperamos que recapacite y ponga a esta área en el lugar que le corresponde, pues es mucho el contenido que se le puede dar tal y como se venía haciendo con el gobierno de Ferrol en Común«.