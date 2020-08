Álex Regueira jugará en el O Parrulo “B”

Segunda incorporación a O Parrulo “B” en esta nueva temporada 2020-2021, en la que se estrenarán en la Segunda División “B” y en la que regresará a la entidad ferrolana Álex Regueira.

Álex Regueira es un portero nacido el 10 de enero de 2001, formado en la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol y que también llegó a jugar en las selecciones gallegas alevín, infantil o cadete. Al mismo tiempo, compaginaba el fútbol sala con el fútbol campo y en estos últimos años ha estado defendiendo la portería del Racing de Ferrol, combinando en esta última temporada su equipo de División de Honor Juvenil, además de ser el tercer portero de su primer equipo, en Segunda División “B”.

– ¿Qué te motivó para formar parte de O Parrulo Ferrol?

Me motivó el volver a un sitio donde siempre me trataron muy bien, siempre estuve muy contento y me encontré como en “casa”. A nivel deportivo me gustó mucho este club, que trabaja de forma seria y da oportunidades a la cantera.

– ¿Qué esperas aportar al equipo en esta nueva temporada?

Aportaré mi esfuerzo y trabajo, para conseguir los logros del equipo tras ese ascenso a Segunda División “B”.

– ¿Cuáles son tus objetivos personales en esta temporada?

Tratar de hacerlo lo mejor posible y poder adaptarme al fútbol sala tras varios años sin practicar este deporte. Además de poder jugar el máximo número de partidos posibles.

– ¿Tienes algún sueño que quieras conseguir en esta etapa?

Me gustaría poder debutar con el primer equipo en la máxima categoría del fútbol sala español.

– ¿Algún mensaje para la afición en esta nueva temporada?

Que vamos a dar todo en la pista para devolver el cariño y apoyo que nos prestan cada fin de semana.