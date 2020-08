O Concello acóllese á convocatoria de subvencións autonómicas destinadas á promoción do uso do galego para manter e reforzar o servizo de normalización lingüística

O Concello de Ferrol acolleuse á convocatoria deste ano de subvencións autonómicas ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega. Así o explicou esta mañá a concelleira de Muller, Igualdade, Xuventude, Minorías Étnicas e Normalización Lingüística, Cristina Prados, na reunión da Comisión Informativa de Participación Cidadá celebrada esta mañá no salón de plenos do pazo municipal. Estas axudas, convocadas en réxime de concorrencia competitiva pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, están destinadas a fomentar a prestación dos servizos de normalización lingüística e á apoiar a organización de desenvolvemento de campañas nese eido.

Segundo avanzou Prados, Ferrol tramitou a solicitude, por un importe de 46.291,11 euros, dentro da modalidade de mantemento ou reforzamento do servizo de normalización coa intención de obter axudas de cara ao propio mantemento do servizo e ao financiamento de actividades coma o Certame Literario Carmela Loureiro, o proxecto En galego sen filtro ou a conmemoración do Día de Rosalía de Castro.

A edil tamén informou dos detalles do espectáculo que ofrecerá o grupo Mamá Cabra o próximo sábado na praza de Armas dentro da programación de festas. Cristina Prados explicou que esta actuación forma parte das actividades organizadas ao abeiro do Programa Apego 2020 e que ten como obxectivo fomentar e mellorar a transmisión da lingua galega no ámbito familiar.