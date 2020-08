Ferrol en Común llevará al pleno municipal las peticiones de las ANPAS y la situación de la Banda Ferrolá de Música

Este jueves tendrá lugar en el Concello de Ferrol el pleno ordinario del mes de agosto y este martes Ferrol en Común presentaba las mociones que propondrá a debate y que presentaba su concejal Suso Basterrechea.

La primera de las mociones es la petición de la asociación de ANPAS de Ferrolterra, para señalar la “falta de previsión para a volta ás aulas”, siendo este el “maior esforzo social e político que se afronta a sociedade” en esta convivencia con la covid-19, porque “non hai maior acontecemento que mova tanta xente como os colexios e en espazos reducidos”, afirmaba Suso Basterrechea.

El concejal, que también es profesor en la enseñanza superior, reconocía que “non sei o que vai a pasar se hai un positivo nas aulas”, como también comentaba que los profesores “non estamos formados con coñecementos socio-sanitarios”, por lo que exigía en los centros educativos “a presenza de profesionais” y también criticaba los ratios de distribución de alumnos de la Xunta de Galicia, calificándolos de “ridículos”, porque “son os mesmos que había ata agora.”

Suso Basterrechea reconocía que los profesores “queremos voltar as aulas” y relataba lo sucedido con sus alumnos en la recta final del pasado curso “con moito estrés nos alumnos e na miña persoa, cun traballo moi esixente e moi pouco igualitario”, porque no todas las familias “teñen wifi de maneira permanente e houbo alumnos que tiveron que pedir datos dos teléfonos dos seus país.”

Al mismo tiempo, Suso Basterrechea reconocía que el Concello de Ferrol tiene una importante parte de compromiso con los colegios “porque moitos deles teñen comedores municipais.”

La presidenta de la asociación de ANPAS de Ferrolterra, Lorena Dapena, afirmaba que esta vuelta a los colegios “está mal organizada e é perigoso para os nosos fillos”, pero queriendo dejar claro que defendía la presencialidad en las aulas, algo que “é necesario tras sete meses, pero non pode ser a custe de calqueira cousa”, criticando que el protocolo actual establecido por la Xunta de Galicia “non garantiza a seguridade a nivel físico, emocional e educativo”, por lo que le pedía al Concello de Ferrol que “inste a Xunta a que paralice este protocolo e faltar con todas as partes.”

Incertidumbre en la Banda Ferrolá de Música

La segunda moción que llevará al pleno Ferrol en Común será la situación de la Banda Ferrolá de Música. Suso Basterrechea hacía autocrítica, reconociendo que está en deuda con ellos, tras su etapa como concejal de Cultura, queriendo destacar que está en el “tope de agrupacións máis importantes de Galicia”, con todos sus integrantes siendo “profesionais e empregados municipais, cun esforzo enorme.”

Suso Basterrechea recordaba que la Banda Ferrolá de Música se fundó hace máis de 20 años, en la etapa de Bonifacio Borreiros como concejal de Cultura y que en un primer momento tenía un carácter formativo pero, con el paso de los años, “a ambición da Banda foi medrando chegando a ser un referente”, teniendo peticiones de conciertos por toda Galicia “con un prestixio enorme.”

En los últimos años la Banda Ferrolá de Música tenía como programación estable el ciclo de verano recorriendo los barrios de Ferrol, como también el de primavera e invierno, estableciéndose en el Auditorio de Ferrol.

El problema de la Banda Ferrolá de Música es administrativo, obligando a sus integrantes a demandar en el juzgado al Concello de Ferrol para que les reconocieran sus derechos laborales “cando moitos deles levaban máis de dez anos como becarios”, logrando ganar esta petición y teniendo que ser reconocidos como personal laboral continuo no fijo “co que se regularizaba a súa situación”, pero esto supuso que la Banda “desaparecerá da vida social da cidade”, porque la Banda “non sabe nada do Concello”, con sus integrantes sin cobrar desde el mes de enero, por lo que solicitan una reunión urgente entre el Concello de Ferrol y los integrantes de la Banda Ferrolá de Música.

En representación de la Banda Ferrolá de Música hablaba Bernabé Simes, el cual reconocía que esta situación afectaba a 33 músicos y en la actualidad todos son titulados superiores “non somos aficionados, nin amateurs”, con más de 20 años trabajando “pola cidade de Ferrol e a súa xente” y a nivel músical “temos un modelo a imitar.”

Recordaba que tuvieron que interponer la demanda al Concello de Ferrol “por hartazgo”, en una sentencia que el consistorio “non recurriu en ningún momento, aceptando a sentenza firme”, pero desde aquella “non temos ningunha información por parte do Concello”, por lo que en la actualidad están “abandoados, sen actividade e non recibimos información”, reconociendo que se puede llegar “a unha solución rápida”, porque en la actualidad la Banda Ferrolá de Música “está en perigo de desaparecer pola falta de decisión do Concello”, por lo que piden tener una línea de comunicación con el Concello porque, a día de hoy, “non coñecemos persoalmente ao concelleiro de Cultura.”