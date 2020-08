O bailador e coreógrafo Quique Peón dirixirá o Grupo Alxibeira, do Padroado da Cultura de Narón

O prestixioso bailador e coreógrafo Quique Peón (A Coruña, 1963) será durante esta tempada, o director do Grupo de Baile Tradicional Alxibeira, do Padroado da Cultura de Narón. Así o anunciou a alcaldesa e presidenta do Padroado da Cultura, Marián Ferreiro, que destacou a traxectoria profesional de Peón e o seu labor como investigador, intérprete e e docente do baile e a música tradicionais galegos.

“Grazas ao labor de profesionais como Quique Peón, co que teremos a gran oportunidade de contar este ano en Alxibeira, recuperáronse centos de pezas de música e danza tradicional e tamén traxes, instrumentos e costumes que se continúan conservando e divulgando como un importante legado da nosa identidade e do noso patrimonio cultural”, asegurou Ferreiro.

Quique Peón conta cunha dilatada carreira profesional centrada na investigación etnográfica e gañou innumerables premios a nivel nacional e internacional. Dende o ano 1982 dirixiu o Grupo de Música e Baile Tradicional Xacarandaina, da Coruña.