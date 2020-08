Este sábado,en la concatedral de San Julián,ordenación diaconal presidida por el obispo de Mondoñedo-Ferrol

A las 11 de la mañana de este sábado se celebra en la Concatedral de San Julián de Ferrol la ordenación diaconal de Jaime Iglesias García, uno de de los seminaristas mayores de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. La ceremonia, que constituye el paso previo a la ordenación sacerdotal, será presidida por el obispo diocesano, Luis Ángel de las Heras Berzal, cmf, con el que concelebrarán varios sacerdotes.

Jaime Iglesias García

Nacido en La Habana (Cuba) en 1988, Jaime realizó allí su descubrimiento de la

fe, concretamente en la parroquia de la Medalla Milagrosa de Guanabacoa. Con doce

años, aterrizaba en España y se integraba en la parroquia de Santa Cecilia de Ferrol.

Fue su párroco, Manuel Ladra López (qepd), quien le invitó a ingresar en el Seminario

Menor de Mondoñedo, donde estudió tres años, una etapa que, como el propio Jaime

señala, “me ayudó a ir queriendo más esta tierra, ya que como seminarista diocesano es muy importante conocer y querer la tierra en la que vives”.

Se trasladó, a continuación, a Santiago, donde realizó el bachillerato y, posteriormente, sus estudios como seminarista mayor, estudios que ha realizado en dos etapas, la segunda de ellas tras un período de varios años de vida secular (“porque en un momento de mi vida, sentí temor al ver a lo que Dios me llamaba, no me vi capaz de estar a la altura de sus designios”), tras el cual sintió la profunda necesidad interior de retomar el camino vocacional, completando sus estudios teológicos en Salamanca y Santiago.

Estos últimos años, Jaime ha compaginado la tarea formativa con la colaboración en parroquias de la Diócesis, primero en Santa María del Campo de Ribadeo y, durante este último año, en la parroquia de Santa María de Caranza de Ferrol, a la que seguirá vinculado tras su ordenación como diácono.!

La ceremonia será retransmitida en directo vía streaming. Podrá seguirse a través

del siguiente enlace: www.youtube.com/mondonedoferrol