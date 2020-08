Inaugurada a exposición «750 anos construíndo a historia de Pontedeume»

A Casa da Cultura de Pontedeume -antigo convento de San Agostiño- acolleu na tarde deste venres, día 28, o acto inaugural da exposición «750 anos construíndo a

historia de Pontedeume«, un dos eixos principais dos actos conmemorativos dentro da

programación realizada para a celebración dos 750 anos da fundación da vila de Pontedeume resultante da concesión mediante Carta-Póboa do rei Afonso X con data 30 de decembro de 1270. A exposición estará aberta ao público de forma diaria desde este sábado, día 29 de agosto, ata o día 4 de novembro en horario de 18:00 a 20:00 horas.

Este acto institucional, presidido polo alcalde da vila, Bernardo Fernández, tamén contou coa presenza de Suso Souto, deputado provincial de Cultura e dos comisionarios Juan Coira e Carlos de Castro, quenes foron os encargados de explicar o gran traballo de recopilación documental realizado durante os últimos meses que ten como obxectivo difundir a importacia da historia e patrimonio de Pontedeume.

Precisamente un dos comisarios, Juan Coira, lembrou que “se trata dunha exposición de documentos porque é un documento de Alfonso X o que nos trae hoxe aquí”, en referencia á concesión do rei do Castela do estatus de pobo a Pontedeume. Ademáis, o doctor en historia Juan Coira explicou a importancia dos documentos escritos para a labor dos investigadores: “Sen historia escrita non hai historia e sen historia non hai pasado ni presente”, afirmou.

Outros dos comisarios e principal impulsor desta exposición, Carlos de Castro, quixo agradecer a disposición do alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, e de todo o equipo de goberno para sacar adiante unha exposición deste nivel. “Espero que os visitantes desfruten tanto como desfrutamos nós traballando e investigando para crear esta mostra histórica e documental”, dixo o historiador e profesor.

Pola súa banda, o deputado provincial Suso Souto, apelou á necesidade de celebrar

exposicións como esta para “coñecer o noso pasado, que é o que explica a nosa cultura e o que somos agora”. O deputado de Cultura felicitou tamén ao Concello de Pontedeume por poñer en valor esta parte da súa historia e achegala aos veciños.

O alcalde eume, Bernardo Fernández, non deixou pasar a ocasión de recordar que, aínda que a inauguración desta exposición dérase neste contexto de pandemia mundial, “Pontedeume saíu de momentos peores, tal e como podemos ver nesta mesma exposición e tamén sairemos desta”. O alcalde socialista explicou que o próximo ano retomaranse moitas outras actividades de carácter lúdico e cultural que quedaron pendentes este ano por mor da pandemia.

O rexedor socialista afirmou durante a presentación oficial da exposición que “se hai algún acto ou evento que un alcalde quere celebrar é este, un aniversario tan importante e que significa tanto para a vila”. “Síntome tremendamente orgulloso de poder contribuir como servidor público a facer posible a celebración desta conmemoración histórica do pobo no que vivo”.

Fernández lembrou que se trata, ademáis, dunha exposición histórica para a vila polo nivel do contido exposto, xa que por primeira vez saen a luz documentos e libros que non estiveron ao alcance da veciñanza ou de calquera que non fose investigador. “É un acontecemento histórico en tódolos sentidos”, dixo.

Tamén acudieron Antonio Leira, deputado provincial; Manuel Vázquez-Faraldo, alcalde do veciño municipio de Miño e Julio Abalde, rector da Universidade da Coruña.

Trala presentación, Juan Coira e Carlos de Castro foron os encargados de dirixir ao resto de asistentes por unha visita guiada a longo dos 16 espazos conceptuais nos que se articula esta exposición e nos que se poden atopar tanto pezas históricas documentais como reproduccións de gran importancia vinculadas directamante coa vila eumesa.

Neste repaso pola formación da vila destácanse algúns fitos como a orixe da ponte de pedra e as súas primeiras mencións documentais ou a importancia da existencia dos mosteiros na nosa comarca. Unha parte importante da exposición está dedicada a Casa dos Andrade e ao seu mecenado, a evolución desde un estado da Familia dos Andrade ata a aparición dos concellos ou as Revoltas Irmandiñas.

Os asistentes ao acto inaugural tamén pudieron coñecer de primeira mán durante o recorrido pola exposición a importancia das peregrinacións na difusión da cultura e o desenvolvemento económico e urbano dentro do Camiño Inglés ou a importancia do porto de Pontedeume incluído nas rutas de comercio desde o século XIII ata o século XVI, ou o papel desenvolvido pola muller ao alongo dos séculos na historia eumesa.

Toda unha aportunidade de achegarse a historia da vila eumesa dunha manera didáctica e amena nunha exposición que amosa o compromiso do Concello de Pontedeume coa riqueza documental, histórica, patrimonial e cultural nunha data tan importante como son os 750 anos desde a súa fundación.