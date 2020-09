Gráficas del miércoles.-«Siguen las máscaras» y abandono en el Cantón

En las gráficas del martes Galicia Ártabra ofrecía unos testimonios del «mal hacer» de algún vecino, posiblemente de Recimil, al dejar abandonados junto a los contenedores de la basura a tres muñecos, vestidos con los trajes de los tradicionales peliqueiros.

Una acción denunciable porque si el autor o autores de ese acto anticiudadano quisieran deshacerse de esos «cacharros» con llamar a Urbaser y ponerse de acuerdo sobre el día y la hora ya estaba todo resuelto.

Pero es que de nuevo en la madrugada de este miércoles se volvió a realizar la misma faena, y como si ya más que «aportar basuras» quisieran llamar la atención, volvieron a aparecer tres nuevas figuras en la carretera de Castilla a la altura del número 12.

La pregunta de algunos de los «visitantes» de la desfeita fue..era..»¿pero hay o no vigilancia?»Aqui ..culpa unos malos vecinos..y del concello.

EL «QUIOSCO» QUE DENOTA ABANDONO

No tienen nada más que acercarse a la zona ajardinada del Cantón de Molins y alli comprobar el total abandono en el que se encuentra «el quiosco», por llamarlo de alguna manera, si la cristalera en cuyo interior aparece una selva de arbustos y plantas , todas secas, por falta de agua. La gráfica de Galicia Ártabra es bien elocuente.

Un abandono total para un lugar del que se habló que sería destinado para una serie de actividades. ¿Pero lo mejor no sería dejarlo no como está pero si con nuevas plantas y regarlas de vez en cuando en tanto no se toma otra decisión?.

Se hace un llamamiento a la responsable de jardines.