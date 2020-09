Luz verde al plan director de Noville, Mugardos, que permitirá poner en valor los restos de la villa romana

La Concejalía de Cultura de Mugardos informa del acuerdo adoptado por la Dirección General de Patrimonio de la Xunta de Galicia para la elaboración de un plan director para la villa romana de Noville.

El plan director, que será elaborado por la empresa Trivium y del que la Xunta de

Galicia asumirá el coste del mismo, tiene como objetivo dotar de planificación

estratégica la gestión común del núcleo arqueológico de Noville, con una hoja de ruta

que proponga unos planes estratégicos y acciones concretas, con presupuestos,

prioridades y marcos temporales a corto, medio y largo plazo, para guiar a los

responsables de la gestión del espacio y establecer las políticas futuras que

mantengan un equilibrio entre la conservación y el uso del espacio.

El papel clave desempeñado a lo largo de la historia junto con su excepcional situación

geográfica, hacen del núcleo de Noville un recurso de primer orden que puede ayudar

a crear dinámicas socio-turísticas complementarias, y generar oportunidades

culturales y económicas para todo el ayuntamiento.

El primer paso, ya autorizado por la Dirección General de Patrimonio, consistirá en el

desbroce de las parcelas en las que se encuentran los restos para lo cual ya se cuenta

con las autorizaciones de todos los propietarios.

Desde la concejalía informan también que ya se está trabajando en un plan para 2021

en el que se logre localizar y negociar la adquisición de las parcelas en las que se

encuentran el yacimiento y anexas, lo que permitiría seguir con las catas con el

objetivo de encontrar nuevos restos.

La concejala Begoña Roldós afirmó que el gobierno municipal tiene como eje

estratégico de su gobierno el posicionamiento de Mugardos como un destino turístico

patrimonial “se trata de un turismo no masificado, pero que encaja con nuestros

objetivos y con los recursos únicos con los que cuenta Mugardos. No tiene sentido

trabajar en el desarrollo de propuestas de conservación del patrimonio y no unirlo a su puesta en valor y al turismo”.

La villa marina romana competa de Noville (Mugardos), habitada entre los siglos III

al IV d. C. es uno de los yacimientos romanos de mayor relevancia de la provincia de

A Coruña. Su excavación, dirigida por Fermín Pérez Losada entre los años 1988 y

1989, supuso un hito en el conocimiento de este tipo de establecimientos en la Gallaecia romana. De hecho los distintos métodos de intervención arqueológica empleados en su estudio permitieron conocer de forma casi íntegra la planta de un

edificio que perteneció a la «pars urbana» de la villa.