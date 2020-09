Ares despidió la temporada en la clasificatoria de La Kontxa

(Jorge Martínez) La trainera del Club de Remo de Ares participó esta tarde en San Sebastián en la prestigiosa Bandera de La Kontxa. Los de Alberto Hermo «Eclise» no pudieron quedar entre los siete primeros clasificados, por lo que ponen punto y final a la temporada tras disputar esta competición.

En una regata contrareloj, las traineras de la ACT, LGT y ARC buscaban ocupar uno de los primeros siete puestos para acompañar a la Donostiarra (ya clasificada por ser la anfitriona) en las regatas de los domingos, 6 y 13 de septiembre. No hubo grandes sorpresas, y los favoritos consiguieron meterse, De esta forma, Zierbena, Orio, Hondarribia, Santurtzi, Urdaibai y Cabo de Cruz ocuparon los seis primeros puestos. La séptima posición era la que estaba más abierta. Lekeitio, Ondarroa, Ares y Zarautz eran los favoritos para ocuparla, siendo finalmente los de Zarautz los que conseguían el último billete para las regatas finales, quitándose de esa manera la espina de no poder conseguir la permanencia en la ACT el pasado fin de semana, donde el Club de Remo de Ares los superó claramente. Esta vez los de la Santa Olalla no pudieron ser más rápidos que Zarautz y Ondarroa, por lo que ocuparon finalmente la novena posición de esta regata clasificatoria de la Bandera de La Kontxa.

El Club de Remo de Ares cierra una temporada exitosa donde han conseguido evitar el descenso directo y el playoff de descenso de la ACT, competición en la que seguirán una temporada más. Los remeros disfrutarán ahora de unas más que merecidas vacaciones, para regresar a los entrenamientos en otoño con el objetivo de comenzar a prepararse para la Liga Eusko Label de la ACT 2021.