A alcaldesa de Narón asinou un convenio de colaboración coa Fundación Ingada

A alcaldesa da cidade, Marián Ferreiro, asinou na mañá deste luns un convenio coa Fundación Ingada, presidida por María Elvira Ferrer. O importe do acordo ascende a 2.500 euros, unha contía que permitirá continuar traballando dende o goberno local e a citada Fundación con persoas afectadas por Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividade (TDAH), e tamén coas súas familias, tal e como indicou a rexedora local.

A Fundación habilitou no ano 2018 en Narón, concretamente nas instalacións do Centro Municipal Manuela Pérez Sequeiros, un Punto de Asesoramento Familiar (PAF). Dende o centro naronés profesionais nesta materia ofrecen -sempre con cita previa, que se pode solicitar na web: www.fundacioningada.net – varios servizos e actividades –asesoría xurídica, formación, grupos de axuda mutua…- ao colectivo con TDAH non só de Narón, senón de toda a comarca de Ferrolterra, Eume e Ortegal.

A alcaldesa valorou o traballo que se realiza dende este servizo “cun gran equipo profesional que organiza ao longo do ano numerosas propostas para axudar ás persoas con TDAH e ás súas familias, orientándoas e asesorándoas e, ao mesmo tempo, ofrecéndolles unha gran variedade de actividades”.

Ferreiro recalcou que dende o Concello “continuaremos apoiando fundacións como Ingada, que poñen á disposición da cidadanía os recursos precisos para mellorar a calidade de vida do colectivo ao que atenden”.