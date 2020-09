Personal de Política Social se concentró ante la residencia de mayores de Caranza

El personal de Política Social retomó en la mañana de este jueves las concentraciones delante de los centros de Política Social y Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar por la recuperación de los derechos laborales y salariales.

Los trabajadores señalan que puesto que no hubo respuesta de la Consellería ni llamadas para evaluar la difícil situación que se está dando en los centros de mayores, menores y dependientes por los nuevos brotes del Covid.

En Ferrol la concentración se realizó a las once de la mañana ante la residencia de mayores de Caranza y en el transcurso de la misma se dio lectura a un comunicado conjunto en el que se señala que «Pedimos á Conselleira de Política Social, Fabiola García, recentemente confirmada no seu cargo, que atenda ás reivindicacións do persoal da súa Consellería, sentándose a negociar condicións de traballo, tanto do persoal dos centros de atención da propia Consellería como do Consorcio de Servizos de Igualdade e Benestar..

Para as organizacións sindicais convocantes é unha cuestión de xustiza e de necesidade urxente, porque os centros e o persoal ten que estar preparado ante unha nova onda vírica e porque non se pode seguir a sobrecargar así abusando dun servizo ao límite».