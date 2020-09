Neda-Denuncian que a unificación de cursos imposta no CEIP San Isidro impide manter as distancias de seguridade

A comunidade educativa levou a cabo un acto reivindicativo na mañá deste xoves nas aulas para demandar que se cubra a vacante cun/ha mestre/a en 3º de EP

A comunidade educativa do CEIP San Isidro de Neda realizou na mañá deste xoves un acto reivindicativo nas aulas para demandar da Consellería de Educación que cubra a praza vacante cun mestre/a en 3º de Educación Primaria.

Unha praza contemplada no catálogo de postos do centro que evitaría unificar as

aulas de 2o e 3o tal e como vén imposto dende a administración educativa. Con esa

decisión de Educación, os nenos e nenas desta aula non cumpren as distancias de

seguridade establecidas como medida de prevención fronte á covid-19.

Así o constataron este xovespais, nais, docentes e concelleiros do goberno municipal, que se uniron ao acto celebrado no centro. Cada un deles ocupou un pupitre, amosando ás claras o escaso marxe entre as mesas.

Un problema de fácil solución: a incorporación do/a mestre/a que lle corresponde ao

centro por ratio. Así mesmo, o espazo non sería un problema, xa que ao unificar

cursos unha das aulas quedou completamente baleira.

A maiores, dende a comunidade educativa non se entende esa unificación porque ademáis de agrupar diferentes cursos e idades, estase a agrupar dous niveis diferentes. Así, a carga horaria das diferentes materias non coincide. Ademais, a comunidade educativa solicita un/ha profesor/a de apoio, xa que a incorporación dun novo alumno con necesidades especiais nesa aula unificada obriga a unha atención permanente que agora deberá asumir o centro co persoal existente, e que non é suficiente.

A comunidade educativa do CEIP xa trasladou a situación á Xefatura Territorial e

continuará reiterando os seus escritos.