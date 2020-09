Ferrol en Común apoya las peticiones de las cofradías de la ría y solicita el aplazamiento del homenaje a Carvalho Calero

La ría de Ferrol es sustento para muchas familias de la comarca y fue una de las que mas tuvo que esperar para ver sus aguas limpias de vertidos, afirman desde Ferrol en Común. Además de este problema, casi solucionado, los rellenos que cierran la ensenada de A Malata o cortan la ría como en As Pías provocan barreras a la circulación del agua del mar, lo que de la lugar a degradación y pérdida de la mayor parte de los bancos marisqueros de la ría. A esto, hay que sumarle el efecto del parásito “perkinsus olseni” que «puso la guinda a la dramática situación que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de las cofradías marisqueras de la Ría de Ferrol«.

En la década de los 90 el banco marisquero de As Pías «llegó a ser el mas importante de Galicia, en el cual se extraía mas de la cuarta parte de la producción total gallega de almeja babosa. En el día de hoy, la producción se encuentra en mínimo históricos, no solo de almeja babosa si no de todos los moluscos que se recogen«.

Por ello, las familias que viven del mar «ven reducidos sus ingresos el incluso tienen que suspender su trabajo, mientras la solución que la Consellería del Mar propone es cerrar los bancos marisqueros y acogerse a ayudas por cese de actividad, pero las condiciones de dichas ayudas no hacen posible que puedan acogerse a ellas.»

Por lo que las cofradías de la Ría de Ferrol, y Ferrol en Común con ellas, solicitan «un cambio de las condiciones de esas ayudas que permitan el sustento para todas las familias que viven de la Ría mientras los bancos pesqueros no mejoran. Además, también es importante que se lleve a cabo un estudio integral de la ría para conocer los problemas reales y poder dar una solución eficaz que permita que nuestras aguas retomen su vida«.

Aplazamiento del homenaje de Ricardo Carvalho Calero

Por fin, este año 2020 era el tiempo del escritor Ricardo Carvalho Calero por el Día das Letras Galegas, pero «la grave crisis sanitaria que pasamos y que aún estamos sufriendo obligó a suspender todos los actos programados«, por lo que el pasado 24 de abril, Ferrol en Común solicitó públicamente el aplazamiento del homenaje a Ricardo Carvalho Calero para el próximo año.

Ante el anuncio de ayer de la Real Academia Gallega de la Lengua en el que se acuerda cancelar el Simposio Carvalho Calero en las distintas sedes como se había previsto, Ferrol en Común quiere trasladar una vez más su petición de aplazamiento del homenaje del profesor para la próximo año 2021 esperando que puedan desarrollarse las actividades con la mayor difusión y normalidad posible.