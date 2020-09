Herido el conductor de un coche volcado en la carretera Sedes-Valdoviño, en Naron

Sobre las doce y media de la noche de este sábado se registró un aparatoso accidente de tráfico al quedar volcado un vehículo en la carretera de Sedes a Valdoviño, en las proximidades del local social de Sedes.

A los pocos minutos el Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamento (SPEIS) de Narón fue alertado por el CIAE- 112). También acudieron al lugar del accidente efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 con una ambulancia de soporte vital básico.

A la llegada de los profesionales del Speis confirmaron la existencia del vehículo volcado sobre un lateral y con un ocupante en el exterior al que estaba atendiendo personal sanitario.

La persona afectada, un varón de mediana edad, fue trasladado en la ambulancia a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario-CHUF-de Ferrol para realizar una valoración más completa debido a accidente.

El personal do Speis señalizó la zona para controlar energías y derrames derivados de combustibles u otros líquidos propios del motor (aceites, refrigerante y el propio combustible). Así mismo, realizaron un control de estabilización del vehículo que, atendiendo a las condiciones climatológicas y a la situación del mismo (en una zona plana), inicialmente no revestía peligro de caída.

En el accidente no se vieron involucrados más vehículos.