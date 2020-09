Demolida la antigua nave de Fondomar en Barallobre. Recuperados casi 3.300 metros cuadrados de espacio

Portos de Galicia finalizó hace tan sólo unos días las labores de demolición y retirada de restos de la antigua nave de Fondomar, situada al pie del muelle de Barallobre. Casi tres años después de que se iniciaran las negociaciones entre el Ayuntamiento y el organismo dependiente de la Xunta de Galicia, esta zona del lugar del Carril recupera cerca de 3.300 metros cuadrados de espacio diáfano mirando al mar y con un grande potencial vinculado al ocio o a su uso futuro como parte de la actividad marisquera y deportiva. Ahora solo queda pendiente otro trabajo: derribar también la vieja EDAR de Maniños, situada a tan sólo unos metros. El Ayuntamiento solicitará una reunión con Portos de Galicia para tratar esta cuestión y también la de los usos que se le pueden dar a la nueva parcela disponible.

El consistorio señala que existe un anteproyecto que aboga por convertir la parcela de la antigua Fondomar en un espacio dotacional para la actividad marisquera, pero también para el ocio y el deporte. En él podrían situarse dependencias para la reparación de embarcaciones y otro material de trabajo de mariscadores y mariscadoras, espacios para entidades relacionados con las actividades acuáticas -como por ejemplo la vela, el piragüismo o el submarinismo- e incluso cabría la posibilidad de destinar una parte a usos hosteleros, tal y como se le expuso a la Xunta en los encuentros mantenidos desde mediados del 2017.

El primer paso está dado. Tras el trabajo de demolición de las últimas semanas en la ribera de Barallobre ya no queda ni rastro de la vieja edificación ni de su cierre perimetral. Ahora toca concretar aún más que se va a hacer con el predio de 3.300 metros cuadrados propiedad de Portos de Galicia e integrado en una línea marítima de 400 metros de longitud donde también se encuentran la lonja de la cofradía de Barallobre, un área de arbolado, un pequeño parque infantil, el pantalán deportivo y el paseo marítimo Bieito Cupeiro.

El alcalde de Fene, Juventino Trigo, señala que en estos días se va a solicitar un nuevo encuentro con Portos de Galicia para hablar del futuro de la ribera de Barallobre-Maniños también en el referido a la antigua depuradora, construida en su mayor parte en terrenos del organismo autonómico. «Xa en 2017 falamos da posibilidade de que Portos derrubase esas instalacións, co que se gañarían arredor de 1.500 metros cadrados adicionais ao pé do paseo marítimo. O espazo podería dedicarse a equipamento ou habilitarse como zona verde e, sexa cunha finalidade ou con outra, serviría para completar a recuperación ambiental dun lugar estratéxico para a economía e o turismo do noso territorio».