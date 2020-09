O Concello de Narón incrementa as horas de servizo do persoal de apoio, limpeza e cociña das tres escolas infantís municipais

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, anunciou que o goberno local reforzará con 94.600 euros o servizo de xestión das tres escolas infantís municipais. Esta partida súmase aos 520.000 euros que o Concello destina ao contrato de xestión dos tres centros, e que se ampliou con motivo da actual situación sanitaria “para reforzar o persoal de apoio, de limpeza e de cociña”, tal e como explicou Ferreiro.

“En conxunto, con cargo a esa achega económica, sufragaranse os gastos das horas que se realizarán a maiores nestas tres áreas das escolas infantís municipais, incrementando as xornadas do persoal en case 800 horas ao mes ata agosto do vindeiro ano, cando expira o contrato”, indicou a rexedora local.

A partida de 94.600 euros permitirá incrementar os horarios de limpeza e persoal de educadoras de apoio nos tres centros, e tamén o persoal de cociña das escolas infantís municipais de Piñeiros e A Gándara, debido a que na Solaina co horario actual do servizo pódese atender a demanda do mesmo.

Ferreiro incidiu ademais en que “esta medida lévase a cabo co fin de cubrir unha serie de necesidades detectadas no servizo debido á situación sanitaria, ampliando o contrato en vigor para atender as necesidades xeradas pola pandemia da Covid-19 e ofrecer unha atención óptima ás familias usuarias deste servizo”. A rexedora local explicou que dende o goberno local “entendemos a necesidade de máis persoal nestes centros, por ter outras funcións a maiores derivadas da situación sanitaria como é no caso das educadoras de apoio, de maior desinfección debido á prevención da Covid-19 e tamén nos comedores máis horarios de servizo ao ter que comer por quendas os menores”.

Ferreiro destacou o feito de que “dende o Concello cumprimos coas ratios de persoal para estes centros pero decidimos mellorar o servizo incrementando o contrato en vigor e tamén mantendo o número de prazas nas tres escolas infantís municipais”.