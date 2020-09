Narón semanal.-En el psoe naronés «No hay novedad, señora baronesa»

En los años cincuenta alcanzó en España gran popularidad una canción ramplona pero cuya clara intención satírica, se titulaba «No hay novedad, señora baronesa», y eso es lo que está ocurriendo a nivel municipal, por lo menos de una semana a esta parte y lo que ocurre desde hace meses en el psoe naronés.

El artículo anterior fue bien recogido por «quien corresponde» y así también desde Galicia Ártabra se recogen las disculpas. ¡sobran palabras!.

La vida municipal ha estado muy en silencio, notas informativas de concesión de ayudas a algunas entidades, reparaciones en caminos y poco más. Quizás esperando al pleno municipal ordinario de este mes que se celebrará en la mañana del jueves, día 24, y que podría darnos algunas señales o indicios de como van a actuar los grupos municipales de cara al inicio del curso político.

Se nos asegura que algún partido tiene «en cartera» algunas informaciones que si bien no dañarán la fortaleza de TEGA, si podría hacer pequeñas raspaduras en el casco de ese buque municipalista.

El Partido Popular, del que se espera un «acercamiento» más sensible a los vecinos, mantiene silencios e incluso alguna que otra pequeña disfunción interna que quizás se resuelva con , cuando manden, se celebre el congreso local y se dejen de estar «gobernados» por una gestora.

Si desde Santiago se trata de aunar, esfuerzos y personas, de dar cancha a todos y todas los que con buena voluntad aportan su grano de arena aquí en Narón no se va a ser menos.

Nunca fueron buenos los «dimes y diretes» porque de eso hay mucho en los partidos, muchas veces se ve al compañero como un contrario o un impedimento para crecer y entonces..» calumnia, miente, ve con cuentos,etc» lo que no solo perjudica a la persona sino al propio partido. Y pena para el que «desde arriba» atienda a esas a veces infamias, porque se nota que de dirigente no tiene nada salvo el conservar la poltrona y seguir viviendo del partido, del que sea, porque de todo eso hay de todo.

Un psoe naronés sin brújula

Y sino fíjense en lo que está ocurriendo con el Psoe naronés. Hay quien se pregunta si eso existe…como Teruel, si tienen brújula.

Basta recordar lo que parece una injusticia (no así para determinados órganos socialistas , dependiendo en donde estén situados, en la provincial o en la nacional gallega) llevada a cabo con el militante José López Villar que «tuvo la osadía» de enfrentarse a los de siempre, presentando su candidatura a las elecciones municipales. Era un peligro y algun@s podían perder poltronas lo que también significa estipendios. Fue expedientado y fulminado sin atender a razones serias.

En noviembre de 2019 hubo una manifestación delante de la sede del PSOE de Narón pidiendo recuperar «la normalidad democrática», a la que acudieron más de una veintena de militantes, cifra considerable teniendo en cuenta que ya solo quedan unos 50 militantes en la agrupación local.

Automáticamente, abrieron expediente a otra media docena de militantes, por acudir a la misma. Esa media docena son los que a su entender constituían los líderes del movimiento.

Al poco tiempo ese expediente se convirtió en una suspensión cautelar de militancia.

Transcurrido ya casi un año, esos socialistas siguen ahí en el limbo de los justos, de forma que nada pueden hacer; ¿protestar? sólo les dará más argumentos a los ..o a la… artífice de todo este lío.

La tristeza es que la edil y sus dos acompañantes en el grupo municipal han apoyado a Gonzalo Caballero, y éste devuelve favores, ya que en Narón es donde cuenta con su único bastión en Ferrolterra frente al secretario provincial. Y en el provincial parece que Narón debe significar algo demasiado pequeño e insignificante para enfrentarse a Caballero. ¿Y donde quedan los derechos y libertades de la militancia? Pues unos y otros miran para otro lado, y a nadie parece importar.

Mientras todo esto ocurría, se firma un pacto de gobierno con TEGA, recordando que Terra Galega a falta de un edil para la mayoría realmente no necesitaba pacto alguno para gobernar, sin ser sometido a votación de la militancia, como obligan los estatutos del partido socialista. ¿intereses económicos propios de los concejales?, eso es lo que se pudo leer en las redes sociales y en los escritos enviados «a las altas instancias» (exclusivas de 30.594,48 euros tanto para Catalina García Blanco como para Santiago Galego Castro, a lo que se suman otros ingresos varios)

En resumen, la sede del PSOE en Narón sigue cerrada. No hay ejecutiva ni gestora, y tampoco asambleas. Se cogobierna con Terra Galega en un pacto que no fue ratificado por la militancia, con un candidato que fue elegido a dedo y no en primarias, bajo el yugo dominador de la edil y ex secretaria. A nivel político, sólo se hace absoluto seguidismo de TEGA, sin tener ningún perfil propio. Mientras tanto, otros seis militantes son expedientados por pedir volver a la normalidad con una gestora. Y los más de 50 escritos remitidos a los diferentes órganos del partido por numerosos militantes han caído en el silencio administrativo.

¿Y qué ocurrirá en el futuro? Pues dependerá. En breve se abrirán los procesos de renovación de cargos, y la situación de Narón estará ligada a la del propio Gonzalo Caballero. Si es capaz de continuar aferrándose al sillón, pese a sus pésimos resultados electorales, se augura que poco cambiará en Narón. Si es derrocado, se puede abrir un proceso de cambios, y cabe esperanza de que al final la agrupación se renueve dando pie a nuevos aires.

Y así están las cosas, un miércoles más , y uno menos, a la espera como decimos, de ese pleno ordinario.

