O BNG pedirá no pleno a convocatoria do Premio Literario Carvalho Calero

O Bloque Nacionalista Galego de Ferrol esixe ao goberno local que proceda a convocar o premio de creación literaria e investigación lingüística Carvalho Calero, proposta que defenderá no vindeiro pleno municipal.

O BNG considera «imprescindíbel» a convocatoria deste premio literario xa que «contribuiría a ensalzar a figura de Carvalho Calero e reforzar os minguados actos de tributo que recibiu neste o seu ano. Así mesmo debemos insistir na idea de que é preciso prolongar a celebración do Día das Letras adicado a Ricardo Carvalho Calero ao ano 2021 e esiximos ao alcalde que se esforce neste obxectivo e vaia máis alá dos retóricos pronunciamentos formais sobre esta proposta«.

Para o BNG que este premio literario leve sen convocarse desde o ano 2016 «é unha mostra da desídia que se ten sobre a figura de Carvalho Calero«.

Cumpre lembrar que este premio era convocado polo Concello de Ferrol en colaboración coa Sociedade Cultural Medulio e que a súa primeira edición convocouse no ano 1990 tras a morte de Carvalho Calero tendo un carácter anual nas súas primeiras edicións, mudandose, con posterioridade, a súa periodicidade para darlle un carácter bianual a un premio que se ten convertido nun referente no mundo literario galego, tanto polo número das súas edicións como por ser un dos poucos premios literarios que permitían a apresentación de traballos en calquera das normativas do galego mantendo a fidelidade as teorías lingüísticas de Ricardo Carvalho Calero.