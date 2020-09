Álex Naveira continuará en el O Parrulo “B”

Últimos retoques a la plantilla de O Parrulo “B” en esta nueva temporada 2020-2021, en la que se estrenarán en la Segunda División “B”, en un equipo en el que continuará el jugador Álex Naveira.

Álex Naveira es uno de los jugadores formados desde muy pequeño en los equipos de la Escuela de Fútbol Sala de O Parrulo Ferrol, pasando por todos las categorías. Además, por motivos de estudios, estuviera jugando en el Lume Corbatas, donde adquirió experiencia antes de regresar a la entidad ferrolana para jugar en el O Parrulo “B”, donde lograba el ascenso en esta última temporada a la categoría de bronce, como también ha estado entrenando en estas últimas semanas con el primer equipo de O Parrulo Ferrol durante la pretemporada.

– ¿Qué balance haces de esta última temporada?

La temporada no pudo acabar mejor, consiguiendo ese ascenso en un partido increíble de todo el equipo en Padrón. Es cierto que durante el año no dimos siempre nuestra mejor versión a la hora de competir y mantener una regularidad, pero me quedo con el mes de entrenamiento previo al playoff, la intensidad y ganas que mostró el equipo.

– ¿Qué esperas aportar al equipo en esta nueva temporada?

Tranquilidad y confianza a cada uno de mis compañeros. Durante la temporada habrá momentos críticos tanto dentro como fuera de la pista y en esos momentos, los que tenemos un poco más de experiencia, debemos dar la cara para beneficio del equipo.

– ¿Qué esperas del equipo la próxima temporada?

Que desde el primer día de entrenamiento solo tengamos un objetivo en mente: luchar por ascender. Con el equipo tan joven que tenemos no debemos marcarnos límites, solo confiar los unos en los otros y luchar por ganar cada uno de los encuentros que disputemos. Compitiendo y entrenando como en el playoff el techo nos lo marcaremos nosotros.

– ¿Cuáles son tus objetivos personales en esta nueva temporada?

Entrenar y competir al 100%. Quizás mi mayor defecto sea la falta de intensidad que muestro en los entrenamientos y en algunos partidos y quiero corregir eso. Haciéndolo mejoraré personalmente y sé que ayudaré al equipo y a los compañeros para que todos demos un mejor nivel.

– ¿Algún mensaje para la afición en esta nueva temporada?

Lo primero desear que se encuentren bien y que se estén adaptando a la nueva normalidad de la mejor manera posible. Si la pandemia lo permite y en un futuro pueden venir a ver al equipo que no lo duden que lo vamos a pasar bien.