Arrancan os domingos de “Teatro en familia” en Neda

O Concello de Neda programa Teatro en Familia. Un ciclo que arrancará este domingo ás 18,30 horas coa compañía Teatro Avento Produccións e o seu último espectáculo “Ummm. Unha comedia musical para chuparse os dedos”.

A partir de entón, as funcións continuarán no salón de actos da Casa da Cultura todos os domingos ata o último do mes de outubro. O ciclo inclúese no programa Cultura no Camiño da Xunta de Galicia e conta tamén co apoio da Deputación provincial.

As entradas para cada un dos espectáculos terán un custe dun euro para o público

infantil e de dous para o adulto e sairán á venda a mesma semana de cada función.

Poderanse adquirir na Casa da Cultura de martes a venres de 9 a 13 e de 16 a 20

horas. Así, para a función deste domingo o prazo ábrese mañá, 22 de setembro.

Ademais, os espectáculos desenvolveranse baixo un estrito protocolo de prevención

fronte á covid-19, as prazas son limitadas e os menores deben ir acompañados

dunha soa persoa adulta por unidade familiar, deixando así máis prazas para os

máis pequenos.

O calendario completarase coas obras “Canta miña pedra, canta” a cargo de Xoán Curiel e Charo Pita o domingo 4 de outubro (12,30 h); “Ela”, de Caramuxo Teatro o domingo 11 de outubro (18,30 h), e “UP 2 DOWN” de Traspediante Danza o domingo 25 de outubro (18,30 h).