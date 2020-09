En Ferrol la Armada rindió un emotivo homenaje al personal que ha pasado a la reserva

(P.S. -gráficas Galicia Ártabra)-La Armada Española celebró en la mañana de este miércoles, día 23, en la explanada de la Sala de Armas del Arsenal Militar de Ferrol un emotivo acto en homenaje al personal que ha pasado a la reserva en el último año naval 2019-2020.

En el acto, que fue presidido por el Almirante Jefe del Arsenal Militar, vicealmirante Antonio Duelo Menor, fueron homenajeados 35 miembros de la Armada Española.

Una importante representación de la Armada, así como familiares de los homenajeados acudieron al acto. Entre ellos el general de Infantería de Marina, Carlos Pérez-Urruti Pérez, Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (GEPROAR); los directores de las Escuelas «Antonio de Escaño» y Esengra, Capitanes de Navío Manuel Aguirre González y Francisco Javier Vázquez Sanz; coronel del Tercio del Norte de Infantería de Marina , José María Sanz Alisedo; mandos de Unidades y Dependencias; Comandante de la 31ª Escuadrilla de Superficie, Capitán de Navío Santiago Vila Barrón; Comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol, Capitán de Navío Ramón Fernández Borra; y el director del museo naval, coronel de Infantería de Marina, Juan López Lariño;

Los homenajeados

Los homenajeados han sido los Capitanes de Navío Jaime de la Puente Mora-Figueroa y Antonio Sande Cuiñas; Coronel de Infantería de Marina José Manuel Bollo Mesías; Capitanes de Fragata Avelino Ríos Moas y Francisco José Sequeiro Leira; Comandantes de Infantería de Marina Alberto Fernández Vidal, Luis Gil Torrente y José Antonio Formoso Pita; Capitanes de Corbeta Andrés Beceiro Freijomil, Jesús Luís Matias Corredera, Antonio Javier Díaz-Pache Mackinlay José Antonio Lozano Gallego; Alféreces de Navío Antonio Carmona Monje, Jorge Manuel Pedreira López, Guillermo López Sánchez, Julio Jesús Camacho Rivero, Julio Suárez Mouriño, Juan Manuel Martínez González, Eduardo Muñoz García, Cipriano Andrés Martínez Rodríguez, Gerardo Eguren Llera, Vicente Picos Sedes, José Javier Rodeiro Vázquez, José Rodríguez Fernández, Martín Patiño Varela, Manuel Naveiras Galdo, Jorge Abeledo Herba y Alberto Cesáreo corral Vázquez y Marcelino Pardiñas Peña; Teniente de Infantería de Marina Sergio Bernal Fuster; Cabo Mayor José Antonio Casal Sánchez, y Cabos Primeros Francisco Piñeiro Gutiérrez, José Antonio Perrino Perrino y José María Romalde Carreira

INICIO DEL ACTO

A las 12,15 se incorporó la Bandera Nacional a la formación formada por una sección de honores del Arsenal Militar, así como la Unidad de Música (reducida) del Tercio del Norte de Infantería de Marina, rindiéndole los honores de ordenanza.

Pocos minutos más tarde llegó a la explanada el general de Infantería de Marina, Carlos Pérez-Urruti Pérez, Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada (GEPROAR).

A las 12,25 llegó el Almirante Jefe del Arsenal, tras ser recibido por el Ayudante Mayor del Arsenal, Capitán de Fragata Carlos Sicre Romero, se le rindieron honores, interpretando la banda de Música la «Marcha de Infantes» tras lo que pasó revista a las fuerzas, al mando de la Alférez de Navío, Beatriz Sestayo, y saludó a los invitados civiles, a los homenajeados y a las representaciones de la Armada.

Seguidamente la Bandera Nacional ocupó su puesto en las inmediaciones de la presidencia y se efectuó la renovación de compromiso y la despedida a la enseña por parte de los que han pasado a la reserva quienes desfilaron ante la misma, saludándola , en lugar del tradicional beso motivado por las medidas adoptadas ante el covid-19.

Por parte del VA Duelo Menor y del general Pérez-Urruti se procedió a la entrega de un recuerdo a todos los homenajeados.

HOMENAJE Y RECUERDO A LOS CAÍDOS

Se procedió al Homenaje a los que dieron su vida por España. Se recitó a través de la megafonía el texto de recuerdo « Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera».

La Unidad de Música del Tercio del Norte interpretaba «La muerte no es el final» mientras se rindieron honores de guiones y banderines a los que dieron su vida por España.

Seguidamente el vicealmirante Antonio Duelo Menor acompañado por el Capitán de Navío Jaime de la Puente Mora-Figueroa (uno de los homenajeados) depositaban una corona de laurel con la bandera de España como ofrenda ante una Cruz situada en un lateral de la explanada. El capellán castrense entonó una oración por todos los Caídos y al final, tras el toque de oración se escuchó una descarga de fusilería realizada por la sección de honores del Arsenal Militar.

PALABRAS DE DESPEDIDA

En nombre de todos los homenajeados pronunció unas emocionadas palabras el Capitán de Navío Jaime de la Puente Mora-Figueroa quien agradeció la presencia del Almirante oficiales, suboficiales, marinería y tropa, personal civil y familiares.

«Hoy es un día de recuerdos y muy especialmente de agradecimientos a todos los que nos han acompañado a lo largo de esta singladura que iniciamos con la Jura de Bandera.

Recuerdos del primer día en la ENM y en los Cuarteles de Instrucción donde iniciamos el primer contacto con la milicia. Recuerdos del día que besando nuestra Bandera nos comprometimos con España. Recuerdos de los destinos por los que hemos pasado a lo largo de nuestra carrera militar y de todos los que en ellos nos acompañaron. Y recuerdos de todas nuestras vivencias a lo largo de estos años».

«Parece que fue ayer cuando ingresamos en la Armada, pero haciendo un recorrido por los buques que hemos pisado nos damos cuenta del tiempo transcurrido. Los que hoy nos despedimos hemos tenido la suerte de navegar desde los viejos destructores clase «Lepanto» a las modernas fragatas clase «Álvaro de Bazán», de los buques anfíbios clase «Velasco» al «Juan Carlos I», desde el petrolero «Teide» al BAC «Cantabria». Además hemos despedido con pena a dos buques insignias de nuestra Armada, por portaaeronaves «Dédalo» y «Príncipe de Asturias». Muchos de estos buque fueron construidos en Ferrol y apoyados desde este Arsenal. Para dar este apoyo , la Armada se ha modernizado en estos años y sus dotaciones nos hemos tenido que ir actualizando y poniendo al día para afrontar este salto tecnológico que supuso pasar de las electrónica de válvulas a los modernos Sistemas integrados de Combate y de Control de Plataforma».

Agradecimientos

Continuando con sus palabras el CN Jaime de la Puente hizo un rápido recorrido de agradecimiento «empezando por la familia y acabando en ella», palabras entrecortadas por el sentimiento muy especialmente cuando se refirió a los padres «Fueron ellos quienes nos educaron en el amor a España y en el espíritu de servicio a los demás y nos inculcaron , con su ejemplo, el sentido del deber y el espíritu de sacrificio que esta profesión nos demanda. Muchos de los que aquí nos encontramos no hubiéramos iniciado este camino sin la educación que recibimos en nuestros hogares».

Recordó el inicio en la milicia, el grado de compañerismo, la importancia e influencia que tuvieron los comandantes de brigada. También recordó a los compañeros «que nos han acompañado en nuestros diferentes destinos» así como a aquellos «que nos han ido dejando a lo largo de nuestra carrera. Hoy junto con la Virgen del Carmen seguro que nos estarán acompañando en este acto».

Reconocimiento a las familias

No se olvidó de «las verdaderas protagonistas de nuestra vida militar, de nuestros éxitos, que siempre nos han acompañado y son merecedoras , al menos de un reconocimiento público. Son nuestras familias».

Finalizó indicando que «Nosotros nos vamos pero tenemos jóvenes muy preparados que nos relevan y a los que pido que mantengan nuestras tradiciones y cultiven las virtudes militares, muy especialmente el honor, la lealtad, disciplina y el compañerismo tan necesario, no solo en la vida militar y en la vida a bordo sino en la sociedad actual. Tenéis la responsabilidad y obligación de mantener el prestigio de la Armada».

Agradeció a la Virgen del Carmen la protección «que nos ha dado en los momentos difíciles» y le pidió que los proteja a todos los españoles con su manto y que con su ayuda «podamos salir lo antes posible de la complicada situación sanitaria en la que nos encontramos . Ha sido y es un honor y un privilegio servir a España en la Armada».

PALABRAS DEL ALMIRANTE DUELO MENOR

Seguidamente el Almirante Jefe del Arsenal dirigió unas palabras a los asistentes, en especial a los homenajeados recordando la Instrucción del AJEMA que regula el acto de despedida en la que se señala que «el cese del personal militar en el servicio activo, después de muchos años de servicios y entrega a la Armada, es un hecho de trascendencia que debe realzarse mediante ceremonia que simbolice el agradecimiento de la Armada por los servicios prestados y el afecto de sus compañeros».

«Este es pues el sentido de este acto, que aunque en esta ocasión más austero de lo habitual debido a las restricciones impuestas por la pandemia, conserva su carácter solemne y todo su significado, cual es el de transmitiros el agradecimiento de la Institución y el sincero y cálido afecto de vuestros compañeros con motivo de vuestro pase a la situación de reserva.

Lo hacemos en compañía de vuestros familiares a los que tanto les debéis vosotros y la Armada y en presencia de la Bandera de nuestra Patria que, ya hace muchos años, besásteis con unción jurando defender la unidad e independencia de España hasta la última gota de vuestra sangre si preciso fuera. La misma bandera que acabáis de saludar con la misma o, si cabe, más emoción que entonces, renovando así vuestro juramento de fidelidad que seguirá siempre vigente»

«Seguís perteneciendo a la Armada»

Continuó indicando el VA Duelo que «Habéis cumplido con creces vuestro juramento y vuestra misión y en este sencillo pero emotivo acto queremos reconocerlo y agradecéroslo. Así pues, os transmito el agradecimiento de la Armada como institución por haber culminado con éxito esta larga y fructífera etapa de vuestra vida en el servicio a España a la que, con vuestro trabajo y sacrificio diario habéis contribuido a engrandecer, sin obtener nada a cambio sino la satisfacción del deber cumplido.

En este largo camino, valores, virtudes y cualidades, humanas y militares como la lealtad, la disciplina, el compañerismo, la obediencia o la abnegación han marcado permanentemente vuestra forma de ser y de actuar, en la mar y en tierra en la vida profesional y personal y sin duda seguirán siempre guiando vuestro comportamiento.

El pase a la situación de reserva es solo un cambio de situación administrativa. Alguno de vosotros incluso desempeñáis destino. Seguís pues perteneciendo de pleno derecho a la Armada, institución que, sin duda, a lo largo de los años ha forjado vuestro carácter. Por ello, vuestro corazón seguirá impregnado de cariño hacia ella y vuestra mente llena de recuerdos que permanecerán imborrables en vuestra memoria».

Recuerdos a los que no están y a las familias

Finalizó señalando que «Además de a nuestros caídos a los que, como es tradicional, hemos rendido homenaje en este acto, quisiera también tener un sentido recuerdo para los miembros de vuestras promociones que nos dejaron de forma temprana y que no han podido estar hoy con nosotros.

Por último, me uno al Capitán de Navío de la Puente en mi felicitación y agradecimiento a vuestras familias que han sido vuestro apoyo firme, constante, desinteresado, abnegado y silencioso. Sin ellas no hubieseis podido culminar con éxito vuestra carrera profesional. La Armada y todos nosotros estamos en deuda permanente con ellas.

Deciros que no tengo ninguna duda de que en vuestra nueva situación seguiréis sirviendo a España y a la Armada allá donde estéis. Que la Virgen del Carmen, Estrella de los Mares, os guíe y os proteja en estas nuevas singladuras».

Tras estas palabras se cantó el Himno de la Armada y se procedió a la retirada de la Bandera Nacional.