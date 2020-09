Endesa invierte 29,5 millones de euros en revisar y modernizar su central de ciclo combinado de As Pontes

Endesa está realizando en su central de ciclo combinado de As Pontes una revisión programada. Los trabajos requieren una inversión de 29,5 millones de euros, se prolongarán durante los próximos sesenta días y tendrán una positiva repercusión en el empleo, ya que darán ocupación a unas 280 personas ajenas a la compañía. Aprovechando la parada, la instalación será objeto de diversas mejoras con las que ganará fiabilidad y disponibilidad.

La central de ciclo combinado de As Pontes tiene 850 megavatios de potencia instalada. Consume gas natural que llega a través de un gasoducto que enlaza con la

regasificadora de Mugardos, en el puerto de Ferrol. Además de su contribución al

suministro eléctrico nacional, juega un papel muy destacado como respaldo a los

numerosos parques eólicos instalados en el norte de Galicia.

La covid-19 ha añadido dificultad a unos trabajos ya de por sí complejos, porque

coinciden en la instalación 280 profesionales, de cuarenta compañías distintas. De este modo, a las pautas habituales de riesgos laborales, Endesa ha añadido un amplio

dispositivo de medidas para prevenir los contagios por coronavirus. Se espera que las

tareas terminen a finales de noviembre para que la central de ciclo combinado de As

Pontes retome la producción.

Las labores de mantenimiento incluyen sendas inspecciones mayores de las dos

turbinas de gas, en las que se cambiarán, entre otros equipos, álabes y cámaras de

combustión, además de inspeccionar los compresores. Igualmente está previsto

realizar una inspección menor de la turbina de vapor, que será desmontada, y pasarán

una revisión las válvulas principales de turbina y de cojinetes.

Asimismo, están programados una inspección robótica de los tres alternadores, para

verificar el estado de las cuñas del estator, diversos tests de ensayo y pruebas de

verificación de los tres alternadores, uno de cada turbina. La revisión incluye una

inspección de los equipos auxiliares: bombas de circulación, de circuito cerrado, de

circuito abierto y de vacío, de los Interruptores de generación y de motores, entre otros. También será inspeccionada la caldera utilizando drones en su interior.



Endesa aprovechará la revisión para implementar una serie de mejoras con las que la

central ganará fiabilidad y disponibilidad. En concreto, eliminará la opción de consumir combustible líquido como sustituto del gas natural en caso de falta de este, ya que tal carencia nunca se ha producido y, además, esa posibilidad no sería ambientalmente sostenible. También se actualizará el sistema de control de la central, que contará con nuevas capacidades para evitar ciberataques.

Asimismo serán actualizados los sistemas de excitación de las turbinas y los

arrancadores estáticos de estas. También se rediseñarán las válvulas de by pass de

vapor de la turbina hacia el condensador.



Por último Endesa incorporará una serie de mejoras para hacer la central más

competitiva, reduciendo los tiempos y los costes de arranque. Con ello ganará

flexibilidad ahora que el crecimiento de la eólica demanda grupos capaces de absorber

los huecos de producción que las energías renovables no puedan cubrir. Para este

mismo fin, se implementará una tecnología que permita mantener la turbina de vapor

caliente en periodos de parada cortos, de forma que el arranque siguiente resulte más

rápido y eficiente.

Tras esta revisión, la central de ciclo combinado de As Pontes quedará plenamente

disponible para operar otras 24.000 horas.