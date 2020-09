O Parrulo Ferrol no pudo cerrar su pretemporada con una alegría

No pudo despedir la pretemporada con una sonrisa O Parrulo Ferrol, tras caer por 2-4 ante el Pescados Rubén Burela, en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Galicia, disputado en la noche del lunes, en el Pabellón de A Malata.

Los jugadores de O Parrulo Ferrol querían tener el balón en los primeros instantes, teniendo una buena ocasión de cara a puerta con un saque de esquina de Isma a William al segundo palo, pero llegaba Edu justo a tiempo para evitar el gol, mientras que el Pescados Rubén Burela atinaba en su primer tiro, con un golazo por la escuadra de Matamoros desde la frontal, imposible para Marc García.

Este gol encajado fue un jarro de agua fría para los ferrolanos, que no daban con la tecla, mientras que el Pescados Rubén Burela iba a por el segundo tanto, teniendo una buena oportunidad con un centro desde el borde del área a media altura de David Pazos a Lucho, al que no llegaba por muy poco, mientras que unos segundos después Marc García salvaba un centro muy peligroso al segundo palo que recibía David Pazos, pero en el siguiente centro no perdonaban, con un gol de Quintela, en una rápida jugada de equipo.

O Parrulo Ferrol buscaba reaccionar y estuvieron cerca de anotar con un centro al segundo palo de Hélder a William, pero llegaba justo a tiempo un jugador visitante, aunque los ferrolanos conseguían su gol por medio de Kevin Chis, gracias a un gol en la frontal del área a media altura en una buena jugada de equipo. Los ferrolanos buscaban el empate, teniendo el balón en sus pies, llegando a trazar un buen centro de William a Isma, pero nuevamente un jugador visitante se interponía en el camino, mientras que, unos instantes después, Thalles enviaba un balón alto desde la frontal del área.

Los ferrolanos estaban jugando mejor, pero la efectividad la tenía el Pescados Rubén Burela, con un gol de Pitero al segundo palo en una buena jugada de equipo. A pesar de este gol, los jugadores de O Parrulo Ferrol no bajaban los brazos con un tiro de Thalles desde el lateral del área que se iba fuera por poco, como también con un contragolpe de Yago Tenreiro desde media pista, pero Edu lograba adivinarle las intenciones en su salida de la portería. La última oportunidad del periodo la tenía Renato para los de A Mariña, en un tiro raso desde diez metros a la salida de un córner, pero se encontraba con el pie de Marc García, por lo que con este 1-2 el partido se iba al descanso.

El segundo tiempo empezaba con el Pescados Rubén Burela buscando abrir distancias, con un tiro de David Pazos desde la frontal del área por alto, donde Víctor Espíndola sacaba una buena mano. El portero parrulo tenía trabajo en estos primeros minutos, tras quedarse solo Quintela delante de él, pero lograba adivinarle las intenciones con otra buena mano a un tiro cruzado dentro del área. El siguiente que lo intentaba era Renato con un tiro en el lateral del área a media altura, pero el portero ferrolano seguía evitando todas las llegadas, pero no lo pudo hacer con el gol de David Pazos, que lograba aprovechar un rechace de un tiro previo suyo para hacer el 1-4, mientras que unos segundos después Matamoros enviaba un misil desde diez metros al larguero.

O Parrulo Ferrol solicitaba tiempo muerto sobre la pista y poco tardaban en recortar distancias con un gol del jugador del filial Chesky en su estreno con el primer equipo, aprovechando un rechace al segundo palo para anotar a media altura el 2-4. Los ferrolanos buscaban recortar distancias, teniendo otra buena ocasión con un tiro de Isma, mientras que la última oportunidad la tenía Kevin Chis con un tiro en el borde del área que volvía a salvar un jugador visitante bajo palos, por lo que este 2-4 acabaría siendo el resultado definitivo.

O Parrulo Ferrol: Marc García, William, Isma, Kevin Chis, Hélder – también jugaron – Yago Tenreiro, Miguel, Miguel Caeiro, Thalles, Morioka, Chesky y Víctor Espíndola.

Pescados Rubén Burela: Edu, Iago Míguez, Pitero, Matamoros, Renato – también jugaron – Nito, Lucho, Javi Rodríguez, Jorque Quelle, David Pazos, Álex Diz, Quintela y Kaluza.

Árbitros: Borja Darriba Villamor y Adrián Figueroa Veiga, junto con María López López como árbitro asistente (Comité gallego). Amonestaron a los locales Isma y Kevin Chis.

Goles: 0-1 Matamoros min.2, 0-2 Quintela min.5, 1-2 Kevin Chis min.7, 1-3 Pitero min.12, 1-4 David Pazos min.33, 2-4 Chesky min.36.

Pabellón: A Malata.