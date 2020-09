Educación y Sanidad abordaron información sobre el coronavirus con los centros educativos del Área Sanitaria

La Consellería de Cultura, Educación y Universidad en colaboración con la Consellería de Sanidad convocó este lunes a los representantes de los equipos covid-19 de cada uno de los colegios públicos y concertados del área Sanitaria de Ferrol a una jornada de información general sobre el protocolo y la pandemia. La actividad se desarrolló, por cuestión de aforo, en doble modalidad, de manera presencial en el salón de actos del Hospital Arquitecto Marcide del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, y, también, en remoto online a los más de 80 centros de enseñanza convocados por Educación.

El gerente del área Sanitaria de Ferrol, Ángel Facio Villanueva, introdujo a las ponentes y remarcó la oportunidad de “poder intercambiar dudas entre ambos dos ámbitos, Educación y Sanidad”; e indicó que espera que este encuentro “sirva de ayuda en un momento de incertidumbre y con tantas complicaciones para todos”. Interviron la especialista en Medicina Preventiva del área Sanitaria de Ferrol, Sabela Rodríguez; la directora de Atención Primaria del área, Marina Pérez Tenreiro; y la técnica de la Jefatura Territorial de la Consellería de Sanidad en A Coruña, Begoña Alonso de la Iglesia. Al finalizar los profesionales de Educación pudieron hacer preguntas a las ponentes.

Así, se abordó información básica sobre el coronavirus, su afección en la población infantil y los síntomas, así como las medidas de vigilancia, de prevención y de control. Además, se dieron pautas sobre cómo actuar ante una sospecha de infección por coronavirus en el centro escolar y el mecanismo de alerta que se debe activar.

Tranquilidad y recordatorio de medidas a seguir

Inició la intervención a especialista en Medicina Preventiva, Sabela Rodríguez, que explicó que es el virus, como se transmite y a aspectos sobre la sintomatología, entre otras cuestiones. Recordó que “toda la población es susceptible de contagiarse”, “que los casos leves y asintomáticos también transmiten”; y que “entre el 10 y el 20% de los contactos estrechos desarrollarán la enfermedad”. Recordó que el hecho de que la covid-19 sea una enfermedad nueva hace que se vayan produciendo muchos cambios; y mencionó estudios europeos que indican que “menos del 5% de los casos reportados son crianzas, con menos probabilidad de ingreso hospitalario o desenlace fatal de la enfermedad”.

Esta profesional recordó lo que es un contacto estrecho: contacto con distancia inferior a dos metros de un positivo, sin protección o con protección no adecuada, durante más de 15 minutos. Diferenció también lo que es un aislamiento destinado a los casos positivos de lo que es una cuarentena para los contactos estrechos. Recordó igualmente la máxima de que “un contacto de un contacto no es un contacto estrecho”, a no ser que ese contacto se transforme en positivo.

Junto con esto, la directora de Atención Primaria, Marina Pérez, agradeció el “enorme esfuerzo” de las dos partes, profesionales de los centros de salud y de educación, e incidió en el valor de la buena relación entre los coordinadores covid-19. Los coordinadores de Educación son personas de referencia para el resto del personal, profesorado, alumnado y familias de cada colegio. Los equipos están integrados por la persona titular de la dirección del centro, o persona en la que delegue o la sustituya, y dos miembros del profesorado (en los centros de menos de seis unidades el equipo podrá constituirse con una sola persona).

Por su parte, recordó que en los centros de salud están nominados dos coordinadores de la Covid, que suenen recaer en la figura del responsable del centro, y que se ocupan de la “interlocución con los centros de referencia, y la resolución de dudas clínicas exclusivamente en relación con la Covid”. Pormenorizó en las modalidades de contacto con los centros, y se brindó a responder a las dudas que se presenten a través de la dirección electrónica de la propia dirección de Atención Primaria.

Diferencia entre aislamiento y cuarentena

Por su parte, la técnica de la Jefatura Territorial de Sanidad, Begoña Alonso, recordó el cambio que se producía estos días de reducción de la cuarentena de 14 a 10 días en los contactos. Diferenció de forma explícita la diferencia en las medidas de aislamiento y cuarentena. El aislamiento se produce en un caso confirmado y recuerda que esos casos deben procurar estar aislados en un cuarto, comida y, de ser posible, también baño diferenciados. Incidió en la ventilación continua del cuarto: “ventana abierta y puerta cerrada”, para evitar que la corriente pueda trasladar el virus a otras estancias, y en el empleo de máscara en áreas comunes, si es necesario pasar por esas áreas, y manteniendo distancia con los convivientes. En el caso de la persona en cuarentena, mantener las distancias y las precauciones y normas de higiene.

Esta profesional destacó que, hasta el momento, “no se han producido casos positivos dentro de las aulas, ya que los casos positivos detectados tenían el foco en el ámbito familiar o social”, y recordó que “los coordinadores de los centros educativos sois muy importantes para ayudarnos a acotar los contactos estrechos que ayudan a definir las formas de actuación”. En esta línea, recordó que “los casos se valoran cada uno aisladamente” que no son todas las acciones iguales en los diversos centros porque tampoco esos centros y los contextos son iguales. Incidió en este sentido en que “hay que poner un poco de cordura” y “no compararse entre centros en las acciones ya que las medidas se activan de forma concreta para las circunstancias en las que se produce la detección o acotamiento del caso”.

Tranquilizar a los padres

Tanto la profesional de la jefatura como la directora de Atención Primaria, quisieron tranquilizar a los padres en el sentido de que se está siendo “garantista con la realización de las pruebas” y que, ante la duda, se extiende la necesidad de hacerlas y no hay restricciones a las peticiones, más que las técnicas o clínicas, por parte de los profesionales de la atención primaria.

Finalmente contestaron a todas las dudas de la veintena de profesionales de la educación presentes, en cuestiones relativas, entre otras al empleo de la máscara, y recordaron que son muy pocas las exenciones a su empleo.