O Concello de Neda convoca axudas para o movemento asociativo

O Concello de Neda destinará unha partida de 17.000 euros a diferentes liñas de axudas en materia deportiva e cultural dirixidas ao movemento asociativo. O Boletín Oficial da Provincia publica este mércores a convocatoria, marcando o inicio do prazo de presentación de solicitudes. Poderán presentarse no Rexistro Municipal da casa consistorial a partir de este xoves, día 1 de outubro, e por espazo de 20 días naturais.

As axudas van destinadas a tres capítulos: a promoción de actividades culturais; a

promoción de actividades deportivas, e a realización de investimentos de carácter

cultural. Precisamente, a finais de xullo, Concello e asociacións acordaban reorientar

as subvencións municipais este ano, abrindo a posibilidade de destinalas tamén a investimentos. O obxectivo era facilitar o acceso ás axudas nestes tempos de covid-

19, que levaron á cancelación ou aprazamento de moitas actividades ao longo do ano. A partir de aí, iniciáronse os trámites administrativos para encaixar esta posibilidade.

Un proceso que conclúe este mércores coa publicación no BOP da convocatoria.

Asociacións e entidades interesadas poden acceder ás bases no seguinte enlace:

https://bop.dacoruna.gal/bopportal/publicado/2020/09/30/2020_0000006728.pdf