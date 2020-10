Covid-19-La Xunta decreta medidas de restricción en Ortigueira ante el aumento de contagios

La Consellería de Sanidad viene de acordar medidas de restricción en el Concello de Ortigueira señalándose que la evolución epidemiológica se volverá a revisar en siete días.

Entre estas restricciones generales destacan la limitación de los aforos al 50% en los establecimientos comerciales, de restauración y hostelería -donde además estará prohibido el consumo en barra-, así como en bibliotecas, academias, autoescuelas y centros privados de enseñanza no reglada entre otros. También se establece la limitación del número máximo de personas en las reuniones tanto privadas cómo en la vía pública fijado en un máximo de 10 personas; así como la reducción de los aforos en celebraciones, velatorios y lugares de culto.

Con estas medidas, la intención de Sanidad es poder actuar de manera más selectiva y con mayor rapidez ante la aparición de casos en una zona concreta. Es por esto que, frente a las medidas adoptadas para toda la comunidad autónoma desde el principio de la pandemia, se quiere ahora acotar lo más posible, pudiendo restringirse y regularse determinadas actividades ya no por áreas sanitarias, sino por ayuntamientos, ciudades o mismo barrios.

Comunicado de la alcaldía

Por su parte el alcalde de Ortigueira, Juan Vicente Penabad Muras, emitió un bando en el que se informa a la ciudadanía del acuerdo adoptado por la Xunta

«Desde el SERGAS me confirman que a día de hoy en el Municipio de Ortigueira estamos en la entorna de la veintena de contagios por coranavirus, y que se espera que durante este fin de semana aumente dicho número dado las llamadas de vecinos y vecinas que presentan síntomas.

Por lo que la la situación es mas grave y preocupante que en estas últimas semanas por lo que la Conselleria de Sanidad viene de aprobar medidas de restricción que oficialmente se publicará a lo largo de la tarde de este viernes en el DOG y de las que se dará la debida divulgación.

Probablemente estas medidas se correspondan con las establecidas para situaciones similares a que estamos sufriendo.

❎ Aforos en los locales comerciales, de restauración, hostelería y lugares de culto al 50%

❎ Aforos en las terrazas: 75%

❎ Prohibido el consumo en la barra de los locales de restauración

❎ Limitaciones de aforo: Bodas: 100 personas en el exterior y 50 en el interior. Velatorios y entierros: 25 personas en el exterior y 10 en el interiores

❎ Reuniones de máximo de 10 personas cuando no sean convivientes

Reitero, la situación lejos de mejorar fue agravándose día a día por lo que pido tanto a toda el vecindario como las personas que nos visiten que extremen las precauciones y cumplan estrictamente las medidas dictadas por la autoridades sanitarias.

➡️ Respetar los aforos establecidos en los diferentes locales así como los horarios de cierre.

➡️ Respetar en todo momento a distancia de seguridad

➡️ Evitar las reuniones con familiares no convivientes y/o amigos que superen las diez personas

➡️ Utilizar siempre la máscara

➡️ Extremar la higiene de las manos

Pido calma, tranquilidad, y que se cumpla con todo indicado para salir de esta situación lo antes posible.»

Posibles 23 casos

Según informa G.P. corresponsal de Galicia Ártabra en Ortigueira los comentarios generales son que los afectados «activos» por el covid 19 ascienden a 23 y podrían ir en aumento, algunas familias están confinadas y con especial incidencia en O Viso, Ladrido y Espasante.