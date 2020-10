El Centro Comercial Aberto en desacuerdo con la actuación del edil Julián Reina

El Centro Comercial Aberto ha emitido un comunicado en el que » quiere manifestar su total desacuerdo con la actuación del Concejal de Urbanismo, Sr. Reina, respecto a mantener la peatonalización de la calle Magdalena hasta el 10 de enero, tanto en la forma como en el fondo».

«En primer lugar –señala la asociación-por su total desprecio hacia el CCA, ya que, en ningún momento se ha puesto en contacta con nosotros, lo que supone no reconocer la representatividad del asociacionismo, en concreto en el Barrio de A Magdalena ya que en otros barrios sí que se dialoga con las asociaciones.

Desde el CCA en el mes de agosto se hizo una consulta a todos los asociados, porque entendemos que esta decisión afecta a todo el Barrio no solo a una calle, y las respuestas que obtuvimos arrojaron un resultado de un 23 % a favor y un 77% en contra.

En segundo lugar, el Sr. Reina, falta totalmente a la verdad cuando dice que hay consenso (definición según la RAE “acuerdo adoptado por consentimiento entre todos los miembro de un grupo). Se visitó a todos los establecimientos comerciales de las manzanas afectadas y es mayor el número de los que no están a favor. Además pudimos constatar que también es falso que el Sr. Concejal hay visitado a todos los establecimientos como afirma en los medios de comunicación: “El edil visitó “porta a porta” los establecimientos para escuchar las impresiones….”

En tercer lugar lo que está generando el Sr. Reina con esta actuación es un enfrentamiento entre el colectivo de comercio y la hostelería cuando “estamos todos en el mismo barco” y de lo que se trata es de apoyarnos mutuamente para levantar nuestra Ciudad. Unas calles vacías con una valla como

elemento decorativo no es una calle peatonal y mantener las calles cortadas este otoño invierno no va a solucionar el problema de la hostelería. Nuestra Ciudad necesita un Proyecto Integral de cara a una futura peatonalización: reurbanización de calles, estudio del flujo circulatorio en el Barrio, dotación de plazas de aparcamiento en sustitución de las que se supriman etc.

Por todos estos motivos, concluimos que se está actuando de manera arbitraria y por imposición y a las pruebas nos remitimos.

Desde el CCA invitamos al Sr. Concejal a asistir a una Asamblea, en la fecha que él considere, para explicar a los comerciantes las razones que justifican la toma de esta decisión»,finaliza el comunicado.