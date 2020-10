O Concello constitúe o Consello Sectorial da Lingua e ratifica a aprobación do seu regulamento interno

O alcalde de Ferrol, Ángel Mato, presidiu na tarde de onte, venres, a sesión constituínte do Consello Sectorial da Lingua, que tivo lugar no salón de plenos do pazo municipal. A continuación procedeuse a celebrar a primeira sesión ordinaria, na que se ratificou a aprobación do regulamento interno do novo órgano que, tras a súa aprobación no pleno, se publicará no Boletín Oficial da Provincia (BOP). Será entón cando se abra un período para que as entidades que desexen participar soliciten o seu ingreso no consello. Poderán facelo un máximo de 15 entidades —sempre que nos seus estatutos estea a defensa da lingua galega— e cinco particulares. Polo momento integran o novo órgano ademais do alcalde, a concelleira de Normalización Lingüística, Cristina Prados, membros dos grupos políticos municipais, a Mesa pola Normalización Lingüística, a Coordenadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrolterra e a Fundaçom Artábria.

Tras ratificar a aprobación do seu funcionamento interno, o consello abordou a proposta de solicitude á Real Academia Galega para dedicar o Día das Letras do ano 2021 ao escritor Ricardo Carvalho Calero, dado que este ano as circunstancias sanitarias impediron o normal desenvolvemento dos actos previstos con motivo da celebración.