En Ferrolterra-Solicitan 7 años y 9 meses de prisión por agresión a su ex pareja

A partir de este lunes comienza en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña un juicio por delitos de allanamiento de morada, amenazas y lesiones y en el que el ministerio fiscal solicita una pena de siete años y nueve meses de prisión para un acusado de romper la cerradura de la puerta de la vivienda de su expareja y acceder a su interior, donde presuntamente la agredió y amenazó con un cuchillo. Procede del Juzgado número 2 de Ferrol.

Conclusiones de la fiscalía

Según las conclusiones del ministerio fiscal sobre las 2:00 horas de la madrugada del viernes 15 de junio de 2018 el encausado D.R.R., mayor de edad y con antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia, tras mantener una discusión telefónica con su ex pareja S.R.S. con la que había mantenido una relación de afectividad estable durante unos dos años, se personó en su domicilio sito en el partido judicial de Ferrol.

Tras negarse a abrirle la puerta, el encausado propinó una fuerte patada fracturando la cerradura y logrando acceder al interior, donde, mientras ella le pedía insistentemente que se marchase, él cogió un cuchillo, se lo aproximó y le dijo que era una«p», que tuviera cuidado, que la iba a matar y que aunque fuera al calabozo saldría en unos días.

Además de las referidas expresiones, el encausado con intención de atentar contra la integridad física de la mujer llegó a agarrarla en dos ocasiones por el cuello y, cuando la misma se encontraba cerca de una puerta, empujó ésta violentamente contra la cara de ella causándole una herida inciso contusa en la región nasal derecha que precisó de una primera asistencia y la aplicación y retirada de 2 puntos de sutura siendo previsible la curación tras 7 días no impeditivos para sus ocupaciones habituales y siendo probable secuela una cicatriz lineal de 2 cm en ala nasal derecha.La asistencia médica fue prestada por el Servicio Galego de Saúde.

Por auto de 16 de junio de 2018 dictado por el Juzgado de Instrucción 3 de Ferrol se otorgó orden de protección a la mujer adoptándose como medida cautelar penal la prohibición al presunto agresor de comunicarse por cualquier medio o a través de terceras personas con ella así como aproximarse a menor distancia de 300 metros de su persona, domicilio, centro de trabajo o cualquier lugar en que se encuentre.

Las penas que se piden para el acusado

Según la fiscal los hechos son constitutivos de tres delitos, uno de allanamiento de morada ; un segundo de amenazas; y un tercero de lesiones agravadas cometidas sobre mujer que hubiera estado ligada por análoga relación de afectividad .Se indica que concurre la circunstancia agravante de parentesco

Por todo ello se señala que procede imponer al encausado las penas siguientes:

a) Por el delito de allanamiento de morada las penas de 2 años de prisión y 9 meses de multa con una cuota diaria de 9 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de 1 día de privación de libertad por cada 2 cuotas no satisfechas

b) Por el delito de amenazas no condicionales la pena de 2 años de prisión.

c) Por el un delito de lesiones agravadas la pena de 3 años de prisión.

El encausado D.R.R. indemnizará a S.R.S. en la cantidad de 200 euros por los días de curación, otros 300 euros por las secuelas y en la cantidad de 136,10 euros por el coste de reparación de la cerradura de la puerta de su domicilio fracturada e indemnizará al SERGAS en la cantidad de 401,94 euros por los gastos de curación abonados.