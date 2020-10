En Narón-Se urxe á Xunta a colocación dos xogos infantís da Escola do Val contemplada no proxecto presentado no Concello

A alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, dirixiu un escrito na mañá deste luns ao responsable da Xefatura territorial de Educación na Coruña, Indalecio Cabana, solicitando a súa intervención para rematar definitivamente a obra que a administración autonómica impulsou na Escola do Val, do CRA de Narón. A Xunta presentou no Concello un proxecto que incluía “o traslado do conxunto de xogos infantís, composto por columpios, xogos de muelle, tobogáns e unha cerca de madeira, incluíndo ese proxecto a colocación de todos estes elementos nunha nova ubicación, que así se orzamentou no proxecto presentado no departamento municipal de Urbanismo”, tal e como recordou Ferreiro.

A rexedora local xa advertiu no pleno do pasado mes de setembro que os traballos non están rematados, á vista de que non se colocaron os xogos do parque infantil da Escola do Val, que continúan apilados nunha zona do recinto escolar. “Ao feito de incumprir o especificado no seu propio proxecto isto supón un grave risco para as nenas e nenos que acuden a ese centro unha vez iniciadas as clases, porque poden sufrir danos se se achegan á zona na que está apilado o material, e tamén lles impide desfrutar dunha serie de xogos cos que contaban antes de executar a Xunta os citados traballos”.

Ferreiro incidiu na importancia de acometer canto antes os traballos pendientes “debido a que na actualidade as clases xa comezaron e as aulas están operativas, polo que é preciso que o alumnado poida tamén facer uso de zona de xogos, tal e como viña facendo no curso anterior”.