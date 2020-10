O Concello de Narón presentou alegacións ao Plan de Transporte Metropolitano

A concelleira de Transportes de Narón, Mar Gómez, informou da remisión dende o Concello esta mañá á Xunta de Galicia das alegacións presentadas ao convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto do Transporte Metropolitano de Galicia na área de Ferrol. A edil indicou que a alegación consiste na solicitude á Consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta da exclusión do parágrafo no que se contempla que os concellos participantes “asumen o compromiso expreso de instalación, mantemento e conservación das infraestruturas, marquesinas e postes de parada executadas con base neste ou anteriores convenios para a implantación de sistemas de transporte metropolitano ou subministrados pola Xunta de Galicia”.

Gómez incidiu en que “a administración autonómica debe asumir ese compromiso e non os concellos, porque nos últimos anos, dende o último acordo de 2010, os concellos asumen os gastos de conservación e mantemento de instalacións”. Así mesmo, recalcou ao respecto que “a administración local xa asume os gastos de instalación, conservación e mantemento de marquesinas de transporte escolar en viais municipais do termo municipal, destinando cada ano unha partida económica a este fin, polo que entendemos que no que respecta ao transporte metropolitano estas actuacións debe asumilas economicamente a Xunta de Galicia”.