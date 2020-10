Gestiones de la asociación de vecinos de Caranza para aclarar la situación de los placeros del Mercado Municipal

Según informa la Asociación de Vecinos de Caranza, en la tarde de este martes, a las 20.30 horas, se celebró en el Concello una reunión, gestionada por dicha Asociación a la que asistieron el alcalde, Ángel Mato, los concejales de Mercados, Patrimonio y Urbanismo, la presidenta de la AVV y los placeros del Mercado Municipal de Caranza que fueron invitados por la Asociación con el fin de aclarar la situación de los mismos y el retraso en la apertura de dicho Mercado después de las obras realizadas por el Concello.

Una situación transitoria desde 1998

Durante la reunión el alcalde expuso la situación administrativa en la que se encuentran en la actualidad los placeros con la documentación recabada en las distintas concejalías a fecha de hoy. Les mostró su intención de solucionar de inmediato la situación transitoria en la que están desde el año 1998 y sacar a concurso los puestos con la mayor celeridad posible.

Germán Costoya, edil de mercados, aclaró que él no era conocedor de la situación hasta hace unos meses, pero que a día de hoy le daba la razón al alcalde diciendo que la única vía posible era un concurso.

El único momento de tensión de la reunión lo protagonizó Carlos Basoa representante de los placeros cuando reconoció delante de todos que esta situación administrativa y el hecho de que estuvieran en una situación transitoria lo sabía desde el 2003, algo que desconcertó a la presidenta de la asociación de vecinos y a algunos operadores porque han pasado 17 años y la situación se ha mantenido en el tiempo sin que a ningún Alcalde o Concejal de Hacienda se le pararan los pies al permitir traspasos, sorteos de puestos nuevos y adjudicaciones que según la información son nulos desde 1998.

Intento de acercar posturas

La Asociación de Vecinos solicitó esta reunión del martes en un intento de acercar posturas, con previo consentimiento de Carlos Basoa con quien la presidenta habló por teléfono el viernes. » Vimos que la situación se enquistaba y aunque a nosotros Carlos Basoa nos echó de las reuniones en el año 2008 por decir que no era verdad que en ese momento el Alcalde tuviese 1 millón de euros para invertir, como se ha demostrado en el tiempo, y no admitieron nuestro respaldo, a día de hoy consideramos que podíamos ser el enlace de la coherencia y el diálogo aun a pesar de que a los vecinos y vecinas del barrio no se les dice la verdad y la asociación no los apoyó públicamente porque Carlos Basoa no lo admitía, aunque ya es el momento de poner las cartas boca arriba y de que nuestros vecinos conozcan la verdad, que llevamos 12 años callados negociando con el PP el proyecto y con Ferrol en Común la obra actual, siempre pidiendo que se atendiera a los placeros y se respetaran sus peticiones pero que no queríamos que fuese público, hechos que pueden confirmar alcaldes y concejales de las últimas corporaciones.

Pérdida de derechos

La reunión nos la concedieron en dos días, con informes jurídicos en la mano, y para nosotros fue muy productiva porque la mayor parte de los placeros desconocían la situación y el porqué de la pérdida de sus derechos. La Asociación consiguió el compromiso del Alcalde, en la misma reunión, de que la puerta se abrirá el jueves para eliminar las barreras arquitectónicas que impiden acceder a los puestos a vecinos y vecinas con movilidad reducida».

Nueva reunión

La presidenta de la AVV señala que al mismo tiempo, se concretó como fecha de una próxima reunión el martes, a las 20.30, en el Concello para que los operadores aporten la documentación de la que disponen para comprobar quien firmó y permitió traspasos durante los mandatos desde el año 1998 hasta la fecha y porque se les ha enviado a algún operador cartas desde el Concello admitiendo el cambio al puesto nuevo, con esa documentación se estudiarán posibles vías de solución que beneficien a los placeros.

A la reunión asistieron también a petición de la asociación los comercios de la parte exterior.

La asociación valora la reunión como muy positiva por la información aportada y por que se demostró que el objetivo es el mismo para todas las partes aunque la legalidad obligará a ir a un concurso como opción.