PSOE, PP,FeC y BNG piden al alcalde soluciones urgentes al problema de los placeros del Mercado de Caranza

Como era de esperar tras la información facilitada por la asociación de vecinos de Caranza en torno al mercado municipal sobre la reunión mantenida en el concello con asistencia del alcalde, miembros de la corporación, placeros y comerciantes de la zona exterior , así como de la propia AVV. en la que Ángel Mato informó sobre la situación actual, tras informes de concejalías responsables y la necesidad de sacar a concurso las plazas de los nuevos puestos, los partidos políticos «ya comenzaron a mover ficha».

Movilización de los placeros

Nuevamente al mediodía de este miércoles se ha celebrado una concentración de los placeros ante el Mercado en demanda de una urgente apertura, protesta que también han secundado clientes y algunos vecinos.

La ejecutiva local socialista apremia a Ángel Mato

La primera en «dar contestación» fue la ejecutiva del PSOE en Ferrol, liderada por Beatriz Sestayo, al reclamarle al alcalde una “pronta solución” para los comerciantes del Mercado de Caranza, ya que seis meses después de haber finalizado las obras en dichas instalaciones no pueden ocupar sus puestos.

La ejecutiva del PSOE muestra su “apoyo sin fisuras a las demandas de los placeros” y traslada su convicción de que “el gobierno local encontrará de inmediato la solución a la ubicación de los mismos”, incidiendo en que “el gobierno municipal debe de solucionar esta cuestión de forma ágil”.

Manifiestan que estos comerciantes “tienen derechos consolidados, en base a los años ubicados por el Ayuntamiento y son referentes de la lucha en la reforma de este mercado, cuyo deterioro sufrieron muchos años”.

El grupo popular urge al alcalde una solución al problema

Por su parte la concejala del Grupo Popular Ana Leira Hermida señaló que lamenta que la única solución que ofrece el gobierno de Mato a la situación en la que se encuentran los operadores del mercado de Caranza se limite a abrir una puerta para acceder a esta instalación municipal. “Las reformas del mercado están listas desde hace meses y sin embargo Mato no tuvo en cuenta los posibles problemas de asignación de puestos” criticó la popular.

«Hoy preguntamos en la comisión de Urbanismo acerca de la reunión que el gobierno mantuvo con los operadores, un encuentro en lo poco se ha avanzado. Los placeros nos han comentado que están teniendo importantes pérdidas económicas, siguen en sus puestos sin reformar y con el nuevo material pendiente de instalar en los nuevos locales”.

Por eso, “pedimos al gobierno de Mato que no demore más la solución definitiva para los placeros y vecinos de Caranza que llevan años esperando” demandó la concejala popular.

Crítica de Ferrol en Común

Asimismo Ferrol en Común en su página de facebook publicaba sobre el problema planteado que «Outro mércores reclamando a apertura do Mercado de Caranza.

O tempo pasa, o equipamento que compraron non o usan pero o pagan, os novos postos collen po e moitas persoas non poden mercar pola falta de accesibilidade.

Pero Mato segue empeciñado en non abrir o novo».

También el BNG

Por otra el grupo municipal del Bloque Nacionalista Galego, cuyo portavoz asistió a la concentración de los placeros en la mañana de este miércoles indica en su pagina de facebook «Un mércores máis apoiando as praceiras e praceiros do mercado de Caranza defendendo o dereito a utilizar os novos postos».