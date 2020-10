El BAXI Ferrol debuta en la liga recibiendo al Cortegada en A Malata

Después de que el jueves se confirmase que todas las jugadoras del BAXI Ferrol y del Cortegada dieran negativo en los test de antígenos y anticuerpos a los que fueron sometidas, se confirmó que mañana, sábado, a las 19.00 horas, ambos conjuntos debutarán en la competición de liga, en el pabellón de A Malata.

El conjunto departamental acude a la cita con las once jugadoras de la primera plantilla, en perfectas condiciones aunque Sune Swart no va a participar en el partido, ya que empezó a entrenar el martes y Lino López destaca que “hará el calentamiento y nada más, porque con ella estamos como si fuera la primera semana de la pretemporada, con un plan específico y no vamos a forzarla”.

En el equipo ferrolano son novedad esta temporada cuatro jugadoras, con las incorporaciones de la canaria Laura Fernández, la valenciana Irene Gari y las argentinas Andrea Boquete y Julieta Mungo.

En cuanto al equipo rival, el preparador ferrolano comenta que “ha recuperado a una jugadora importante como es Sara Gómez, que cuenta con mucha experiencia en la Liga 1 y no tenemos demasiadas referencias de sus nuevas jugadoras interiores, ya que no hemos tenido la oportunidad de ver ningún partido”.

Dada las limitaciones por el coronavirus, el choque se celebrará con trescientos espectadores en las gradas del pabellón de A Malata.