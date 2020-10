En Narón-El presidente de la AVV de Piñeiros responde al edil de urbanismo

Ante las recientes declaraciones del edil de urbanismo del concello de Narón, Manuel Ramos, en torno a las solicitudes efectuadas por la asociación de vecinos de Piñeiros, reflejadas en una entrevista de directivos de la AVV con miembros del grupo del PP naronés, es ahora José Francisco Pita, presidente vecinal el que sale al paso de los informes del edil en relación a la solicitud realizada por la entidad vecinal de un parque infantil para la zona de O Ponto (Piñeiros).

En un comunicado el presidente de la AVV señala que «desde la entidad vecinal de Piñeiros, lo que nos viene a decir el concejal Ramos mediante la prensa, en relación a la solicitud de un parque infantil en la zona del O Ponto, ya no es ninguna novedad, llevan tiempo trabajando en ello, (esperemos que no tarden tanto como la rehabilitación del Molino de Jubia), lo llevan en su programa, y esperemos que lo realicen al completo, incluida la zona recreativa en la parte trasera de la Residencia San José de Piñeiros. Pero eso, no tiene nada que ver con lo que esta entidad vecinal les está proponiendo o solicitando a este ayuntamiento desde hace mucho tiempo, por cierto, sin respuesta hasta ahora que nos enteramos por la prensa.

Se trata de darle la oportunidad a los vecinos de O Ponto del poder disfrutar de una zona recreativa para que los más pequeños puedan disfrutar al igual que en el resto de otras zonas de Narón. No se trata de un gran proyecto,no sería necesario una gran inversión y ellos lo saben. Otra cosa es que nos les interesa,y prefieren invertir en otras zonas y ponemos solo unos ejemplos. La Gandara, Santa Cecilia, Alto del Castaño…etc)»

MÁS SOLICITUDES SIN RESPUESTA

«Parece que todo lo que pide esta entidad no es justo y no tenemos derecho a que por ejemplo no se repare el lavadero municipal de O Ponto. No se proceda al desbroce en solares abandonados y pegados a viviendas, y a la Carretera de Castilla, con la presencia de ratas.Varios asfaltados en pistas y reparación de aceras. La retirada de chatarra en zona urbana. Y ya por último pedimos la reposición de tres farolas que se retiraron del camino de Las Aceñas y que daban luz a los transeúntes y a unas viviendas. El ayuntamiento a este respecto alegó que se retiraron porque estaban en propiedad privada. ¿Retirarán también todas las que están colocadas desde hace años en propiedades privadas de todo Narón?

Por último, en relación al comentario del futuro Paseo Marítimo de que esta Parroquia de “Piñeiros” también se beneficiará al igual que la de Freixeiro y Jubia, decirle al concejal Ramos que Freixeiro no tiene Parroquia, pertenece a la Parroquia de Piñeiros, al igual que El Ponto, El Feal, y Río Seco».