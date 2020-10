Kevin Chis y Héctor Souto analizan el partido de O Parrulo Ferrol ante Industrias Santa Coloma

Continúa el inicio de competición intenso para O Parrulo Ferrol, al recibir este martes al Industrias Santa Coloma, en la 3º jornada de la Primera División, que se disputará este martes, a partir de las 20:15 horas, en el Pabellón de A Malata.

En la víspera del partido, se realizaba la rueda de prensa previa con la comparecencia del jugador Kevin Chis y del entrenador Héctor Souto, celebrada en el Restaurante de Manuel, establecimiento patrocinador de O Parrulo Ferrol.

En este inicio de temporada, Kevin Chis afirmaba que en el primer partido ante Fútbol Emotion Zaragoza “estuvimos bien”, aunque en estos dos primeros partidos “fuimos por momentos”, logrando en el estreno liguero “sacar un punto, que pudieron ser los tres”, mientras que el pasado viernes en su visita al CA Osasuna Magna “perdimos, pero pudimos haber empatado e incluso algo más, porque en la segunda parte estuvimos muy bien y tuvimos ocasiones para ello.”

A nivel personal, Kevin Chis se encuentra “bien”, una vez superado su primer año “de aprendizaje y de una experiencia totalmente nueva” y en esta nueva temporada “he mejorado cosas que estaba intentando hacer bien el año pasado”, con el objetivo de “intentar corregir esos errores que voy viendo y trabajando con el cuerpo técnico.”

Kevin Chis ha empezado esta temporada de la mejor manera posible, al anotar el primer gol para O Parrulo Ferrol, donde los goles “son lo que valen en el fútbol sala, porque te dan confianza, la gente de apoya y le da valor”, además de que en el equipo “marcar un gol en mi posición supone un salto grande”, reconociendo que estaba “contento con marcar ese gol” y esperando que sea “el primero de muchos.”

En el partido de mañana ante Industrias Santa Coloma “está muy condicionado por el calendario, muy apretado”, con un O Parrulo Ferrol que llega “con alguna baja y alguna duda”, pero a pesar de esto Kevin Chis creía que “tenemos las armas suficientes para competir, estamos preparando el partido en la pista, como en vídeo y vamos a llegar lo suficientemente preparados para sacar los tres puntos”, algo que sería “muy importante para nosotros.”

Héctor Souto: “Este partido es muy importante”

El entrenador de O Parrulo Ferrol, Héctor Souto, afirmaba que este partido “es muy importante” ante un Industrias Santa Coloma “que se ha reforzado bien”, siendo uno de los “hipotéticos equipos que pueda estar luchando en la zona media para abajo, como nosotros” y, aunque no ha habido mucho tiempo de preparación, el entrenador se espera un partido “que sea igualado, que pueda llevarse cualquiera de los equipos y queremos que seamos nosotros.”

Para este partido “hemos intentado recuperar a la gente”, preparándolo “de una manera diferente a lo que hacíamos habitualmente, porque no podemos exigir a nivel de entrenamientos y nos estamos centrando mucho más en detalles.” A nivel de lesiones y dudas “hay varios jugadores que llegan tocados a este partido y veremos en qué medida podemos utilizarlos”, pero Héctor Souto no tenía dudas en afirmar que “con lo que tengamos iremos a por el partido”, algo que ya demostraron ante Fútbol Emotion Zaragoza “al saber sufrir en un buen primer tiempo y en un segundo tiempo mucho más de defensa”, mientras que ante CA Osasuna Magna “a pesar de no haber empezado bien en los veinte primeros minutos, se demostró que el equipo tiene garra, quiso ir a por el partido y que pudimos hacerlo a pesar de las bajas que llevábamos”, y en estas circunstancias “nadie se quejó de ello, donde toda la gente quiso remar y sumar, que es de lo que se trata en estos momentos, con ocasiones para conseguirlo.”

El Industrias Santa Coloma es un equipo “que siempre juega muy alegre históricamente”, formado por jugadores “de la zona de Barcelona, principalmente, de mucha calidad”, destacando su juventud y que han participado “en las categorías inferiores de la selección española y de los que se espera un futuro prometedor”, además de destacar sus alas “muy habilidosos” y dos pívots “que los utilizan tanto de referencia, como jugando por fuera”, como son Bruno Petry y Drahovsky “ambos muy peligrosos, con mucho disparo exterior.”